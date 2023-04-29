İstanbul'da 2 kişiyi öldürmekten aranan şüpheli Ordu'da yakalandı

İstanbul'da, araçta ölü bulunan Halil Kış (32) ve Reşat Serhat Urun'un (33) cinayet şüphelisi A.U. (29), Ordu'nun İkizce ilçesinde yakalandı.

İstanbul'da 2 kişiyi öldürmekten aranan şüpheli Ordu'da yakalandı

İstanbul’un Kağıthane ilçesi Gürsel Mahallesi'nde dün yoldan geçenler, park halindeki otomobilde Halil Kış ve Reşat Serhat Urun'un kanlar içinde hareketsiz görüp, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekibinin incelemesinde, başlarından vurulan 2 kişinin hayatlarını kaybettiği belirlendi.

Cinayet şüphelisi A.U.'nun, İstanbul'dan Ordu’nun İkizce ilçesi Yoğunoluk Mahallesi'ne geldiğinin tespit eden ekipler, bölgede çalışma başlatıldı. A.U. jandarma tarafından yakalanıp, gözaltına alındı. A.U., İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerine teslim edildi. (DHA)

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