İstanbul'da 350 bin Suriyeli sığınmacı varsa geriye kalan hangi milletten ? Kafaları karıştıran açıklama

İstanbul'da 350 bin Suriyeli sığınmacı varsa geriye kalan hangi milletten ? Kafaları karıştıran açıklama
Kaynak: Haber Merkezi
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya dün yaptığı bir sunumda İstanbul ve Fatih ilçelerinde bugüne kadar neler yaptıklarını ve sadece İstanbul’da yasal kalış hakkı olan yabancı sayısını açıkladı. Açıklamaya göre İstanbul’da kalan yabancı sayısı 1 milyon 792 bin kişi olarak belirtildi. Bunlar arasında 350 bin Suriyeli olduğu belirtildikten sonra akıllarda şu soru işareti oluştu “Geriye kalan 742 bin kişi hangi milletten?”
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İstanbul'da 350 bin Suriyeli sığınmacı varsa geriye kalan hangi milletten ? Kafaları karıştıran açıklama 1

Bakan Yerlikaya Fatih ilçesinde Tam Güvenli Fatih Bilgilendirme Toplantısında konuştu. Yaptığı konuşmada Fatih ilçesi ve İstanbul özelinde bakanlık tarafından gerçekleştirilen terör örgütü operasyonları ve İstanbul’da bulunan yabancı sayısına ilişkin güncel rakamlarda açıklandı.

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İstanbul'da 350 bin Suriyeli sığınmacı varsa geriye kalan hangi milletten ? Kafaları karıştıran açıklama 2

Göreve geldiği 9 aylık süre içerisinde terör örgütü PKK ve FETÖ’ye yönelik birçok operasyon yaptıklarını belirten Yerlikaya bu terör örgütlerinin yanı sıra IŞİD ve organize suç örgütlerine yönelik operasyonlar yapıldığını da vurguladı.

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İstanbul'da 350 bin Suriyeli sığınmacı varsa geriye kalan hangi milletten ? Kafaları karıştıran açıklama 3

“1 MİLYON 92 BİN 697 YABANCI VAR 742 BİN’İ HANGİ MİLLETTEN?”

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İstanbul'da 350 bin Suriyeli sığınmacı varsa geriye kalan hangi milletten ? Kafaları karıştıran açıklama 4

Bakan Yerlikaya açıklamasının devamında hali hazırda İstanbul’da yasal kalış hakkı olan yabancıların sayısını da açıkladı. Buna göre yasal kalış hakkı olan yabancıların sayısı tam olarak (sadece İstanbul’da) 1 milyon 92 bin 697.

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İstanbul'da 350 bin Suriyeli sığınmacı varsa geriye kalan hangi milletten ? Kafaları karıştıran açıklama 5

Bu sayı içerisinde sadece 350 bin 532’si geçici koruma altında bulunan Suriyelilerden oluşuyor.

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İstanbul'da 350 bin Suriyeli sığınmacı varsa geriye kalan hangi milletten ? Kafaları karıştıran açıklama 6

Açıklanan bu sayı sosyal medyada gündem olurken akıllarda geriye kalan yabancıların kimlerden, hangi milletlerden oluştuğu sorusu geldi “350 bini Suriyeli.. Peki geriye kalan 742 bin kişi hangi milletten ?”

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İstanbul'da 350 bin Suriyeli sığınmacı varsa geriye kalan hangi milletten ? Kafaları karıştıran açıklama 7

KAÇAK AFGANLARA SIĞINMACI STATÜSÜ MÜ VERİLDİ?

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İstanbul'da 350 bin Suriyeli sığınmacı varsa geriye kalan hangi milletten ? Kafaları karıştıran açıklama 8

Konu sosyal medyada gündem olurken dikkat çeken bir soru Gazeteci- Yazar Fatih Ergin’den geldi. Sosyal medya hesabından konu hakkında kamuoyunun merak ettiği soruyu soran Ergin, 350 bin Suriyeli dışında kaçak Afganlara sığınmacı statüsünün verilip verilmediğine dair şu paylaşımı yaptı:

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İstanbul'da 350 bin Suriyeli sığınmacı varsa geriye kalan hangi milletten ? Kafaları karıştıran açıklama 9

“Yerlikaya, İstanbul'da yasal kalış hakkı olan yabancı sayısını 1 milyon 92 bin 697 olarak açıkladı

Sadece Esenyurt'ta bu kadar yabancı var zaten!

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İstanbul'da 350 bin Suriyeli sığınmacı varsa geriye kalan hangi milletten ? Kafaları karıştıran açıklama 10

Buna vatandaşlık verilenler dahil değil!

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İstanbul'da 350 bin Suriyeli sığınmacı varsa geriye kalan hangi milletten ? Kafaları karıştıran açıklama 11

Ve bu sayının 350 bini Suriyeli sığınmacıysa; geri kalan 742 bin yabancı kim?

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İstanbul'da 350 bin Suriyeli sığınmacı varsa geriye kalan hangi milletten ? Kafaları karıştıran açıklama 12

Kaçak Afganlara da mı sığınmacı statüsü verdiniz?”

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İstanbul'da 350 bin Suriyeli sığınmacı varsa geriye kalan hangi milletten ? Kafaları karıştıran açıklama 13
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