İstanbul'da 350 bin Suriyeli sığınmacı varsa geriye kalan hangi milletten ? Kafaları karıştıran açıklama

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya dün yaptığı bir sunumda İstanbul ve Fatih ilçelerinde bugüne kadar neler yaptıklarını ve sadece İstanbul’da yasal kalış hakkı olan yabancı sayısını açıkladı. Açıklamaya göre İstanbul’da kalan yabancı sayısı 1 milyon 792 bin kişi olarak belirtildi. Bunlar arasında 350 bin Suriyeli olduğu belirtildikten sonra akıllarda şu soru işareti oluştu “Geriye kalan 742 bin kişi hangi milletten?”