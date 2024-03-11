Suriyeli kadın eşi tarafından 70 bin TL’ye satıldı

Osmaniye Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri herkesi şoke eden olayla karşı karşıya kaldı.

Suriye uyruklu Luey H.'nin, Suriye uyruklu eşi E.İ. ve kadın akrabası A.A.'ya zorla fuhuş yaptırdığı ortaya çıktı.

Ekipler hemen belirlenen adrese operasyon düzenledi. Operasyonla iki kadın kurtarılırken, Luey H. ise gözaltına alındı.

70 BİN TL KARŞILIĞINDA SATILDI

A.A., 11 yıl önce yasa dışı yollarla Türkiye'ye girerek kendisini evlenme vaadiyle kandıran Luey H.'nin yanına yerleştiğini açıkladı.

Zorla fuhuşa zorlandığını belirten A.A. 5 ay önce de 55 yaşında bir kişiye 70 bin TL karşılığında satıldığını, 1 aylık da hamile olduğunu söyledi.

E.İ. ise 4 yıldır şiddet gördüğü eşinin cinsel içerikli videolarıyla tehdit etmesi nedeniyle para karşılığında fuhuş yaptığını belirtti.