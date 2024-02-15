İstanbul’da 463 kilo zehir ve 13 ton kaçak siyah çay ele geçirildi

Kaynak: AA
İstanbul’da 463 kilo zehir ve 13 ton kaçak siyah çay ele geçirildi
İstanbul’ da gümrük muhafaza ekipleri tarafın dan düzenlenen operasyonda, Kapıkule Gümrük Kapısı’nda da 33 kilo, İstanbul Havalimanı'nda 430 kilo uyuşturucu ve Hamzabeyli Gümrük Kapısı’nda 13 ton kaçak siyah çay ele geçirildi.

Bakanlıktan tarafından gelen açıklamaya göre, İstanbul Havalimanı İstihbarat Müdürlüğü NARKOKİM Gümrük Muhafaza Kaçakçılık birimlerince yapılan hava kargo gönderisi şüpheli görülerek operasyon yapıldı. Narkotik detektör köpekler de yapılan arama sonucu kolilere tepki verdi. Kolilerin açılmasının ardından 430 kilogram esrar cinsi uyuşturucu bulundu.

İnceleme sonucu Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

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Edirne Gümrük Muhafaza Kapıkule Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen operasyonda Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince riskli olarak görülen ve gümrük sahasına giren bir tır incelendi. NARKOKİM birimlerince Yapılan incelmede, tırda, gizlenmiş halde 22 kilogram kokain ve 11 kilogram esrar olmak üzere 33 kilogram uyuşturucu ele geçirildi.

Olayla ilgili Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

HAMZABEYLİ GÜMRÜK KAPISI'NDA RİSK ANALİZİ

Hamzabeyli Gümrük Kapısı'nda Türkiye'ye giriş yapmak üzere gelen bir tır şüpheli görülerek incelendi.

Ticaret Bakanlığı teknoloji sisteminin uyarı vermesi sonucu tır, x-ray tarama sistemine tabi tutuldu. Detaylı incelemeden sonra, odun kömürü arasında gizlenmiş 13 ton kaçak siyah çay ekipler tarafından ele geçirdi.

Olaya ilişkin Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

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