İstanbul'da 600 bin dolarlık dev vurgun! Yüzlerce saatlik kayıtla yakayı ele verdiler

Düzenleme: Kaynak: DHA

İstanbul'da gözlerine kestirdikleri kuyumcunun kepengini şifre kopyalama yaparak açıp kapı camını kırdıktan sonra içeriden 600 bin dolar değerinde vurgun yaptılar. Polis ekipleri, yüzlerce saatlik kamera kayıtlarını izleyerek hırsızları yakaladı.

İstanbul Fatih ilçesi Molla Fenari Mahallesi, Nuri Osmaniye Caddesi'nde bulunan kuyumcu çalışanları 28 Mayıs'ta işe geldiklerinde dükkanın kepenklerinin açık olduğunu, camlarının kırıldığını ve vitrinde bulunan malların çalındığını gördü ve polise ihbarda bulundu. Kuyumcu dükkanının sahibi yaklaşık 600 bin dolar değerinde altın ve pırlanta ziynet eşyasının hırsızlar tarafından çalındığını söyleyerek şikayetçi oldu.

İstanbul'da 600 bin dolarlık dev vurgun! Yüzlerce saatlik kayıtla yakayı ele verdiler

HIRSIZLAR GÜVENLİK KAMERALARINA YAKALANDI

Hırsızlık Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmada, polis, hırsızların görüntülerinin güvenlik kameralarına yansıdığını belirledi. Görüntülerde, hırsızların iki ayrı motosikletle olay yerine geldikleri, kepengi şifre kopyalama yaparak açtıktan sonra kapı camını kırıp içeri girdikleri görülüyor. Vitrindeki altın ve pırlanta ziynet eşyalarını çantalara dolduran hırsızların kaçtıkları anlar da görüntülerde yer aldı.

İstanbul'da 600 bin dolarlık dev vurgun! Yüzlerce saatlik kayıtla yakayı ele verdiler​​​​​​​

HIRSIZLAR YAKALANDI

Polis, olaydan sonra harekete geçerek güvenlik kameraları yardımıyla şüphelileri takibe aldı. Yüzlerce saat güvenlik kamerası izlenerek hırsızların kimlikleri belirlendi. Şüpheliler Ş.K. (22), T.Ö. (22) düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Şüphelilerden Ş.K.'nın daha önceden 23 suç kaydı olduğu ayrıca hakkındaki 6 yıl 1 ay 22 gün hapis cezasıyla arandığı ortaya çıktı.

İstanbul'da 600 bin dolarlık dev vurgun! Yüzlerce saatlik kayıtla yakayı ele verdiler​​​​​​​

Diğer şüpheli T.Ö.'nün de daha önceden 37 kez yakalandığı, ayrıca 10 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle arandığı belirlendi. Polis şüphelilerin ifadesi doğrultusunda olaya katılan A.Ö.K'yı da yakaladı. A.Ö.K.'nın polis kayıtlarında 12 suç kaydı bulunduğu belirlendi.

İstanbul'da 600 bin dolarlık dev vurgun! Yüzlerce saatlik kayıtla yakayı ele verdiler​​​​​​​

Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul'da 600 bin dolarlık dev vurgun! Yüzlerce saatlik kayıtla yakayı ele verdiler

İstanbul'da 600 bin dolarlık dev vurgun! Yüzlerce saatlik kayıtla yakayı ele verdiler

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