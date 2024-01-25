İstanbul’da 7 hırsızlık şüphelisi yakalandı

Kaynak: İHA
İstanbul’da 7 hırsızlık şüphelisi yakalandı
İstanbul’da 43 hırsızlık olayına karışan 7 kişi operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul’da polis ekipleri 14 otomobil konsolu, 11 iş yerinden hırsızlık, 8 otomobil ve 10 plaka hırsızlığına ilişkin çalışma başlattı.

Avcılar, Esenyurt, Bayrampaşa, Zeytinburnu, Ümraniye, Güngören, Başakşehir, Sultangazi ve Küçükçekmece'de bulunan 14 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Yapılan aramalarda ruhsatsız tabanca, 96 fişek, 3 çelik yelek, çalıntı olduğu değerlendirilen 3 araç ses sistemi, 5 gözlük, 6 kol saati, 335 paket sigara, tekstil ürünleri, bin 100 dolar ile 23 bin 700 lira ele geçirildi.

7 şüpheliden 6'sı tutuklanırken, 1 zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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