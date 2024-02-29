İstanbul'da Afrika tozu ve sis birleşti köprü ve boğaz yok oldu. Vapur seferleri iptal oldu

Kaynak: İHA
İstanbul'da Afrika tozu ve sis birleşti köprü ve boğaz yok oldu. Vapur seferleri iptal oldu
İstanbul, Afrika tozu ve sis birleşerek manzarayı etkili bir şekilde değiştirdi. Köprüler ve Boğaz, bu yoğun hava koşulları nedeniyle gözden kayboldu. Bazı şehir hatları ve vapur seferleri iptal edildi.

İstanbul’da Afrika tozu yoğun sisle birleşince görüş mesafesi düştü. 15 Temmuz Şehitler köprüsü, Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü ve boğazın bazı kesimleri adeta sise gömüldü.

İstanbul’da gece saatlerinde etkili olan sis sabah saatlerinde de özellikle boğaz ve çevresinde etkili oldu.

Sis ve Afrika tozu nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, FSM Köprüsü ve İstanbul Boğazı sise gömülerek adeta gözden kayboldu. Avrupa Yakası'ndan çekilen görüntülerde boğazın diğer yakası sisten görünmezken sis nedeniyle sürücülerin görüş mesafesi düştü.

VAPUR SEFERLERİ İPTAL

İstanbul Boğazı’nda etkili olan sis nedeniyle bazı şehir hatları ve vapur seferleri iptal edildi.

İstanbul’da sabah saatlerinde etkili olan sis nedeniyle bazı şehir hatları ve vapur seferleri iptal edildi. Şehir Hatları tarafından yapılan açıklamada, Eminönü-Beylerbeyi, Anadolu Hisarı-Eminönü, Sarıyer-Eminönü, Beykoz-Sarıyer, Anadolu Kavağı-Rumeli, Kavağı-Sarıyer, Kanlıca-Küçüksu-Kabataş-Beşiktaş İstinye-Çubuklu (Arabalı Vapur) ve Küçüksu-İstinye Vapur seferlerinin iptal edildiği duyuruldu.

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