İstanbul'da akılalmaz hırsızlık. 6 kez deneyip, 7'ncisinde soydular

Bağcılar Fevzi Çakmak Caddesi’nde gerçekleşen hırsızlık olayında, daha önce 6 kez gelip soymayı denedikleri fakat içeriye giremedikleri iş yerini 7 denemelerinde soydu. Çalıntı bir araçla 6 kez dükkanın önüne gelen 4 hırsız, kepenkleri levyeyle kırmaya çalıştı.

Çevreden vatandaşların ve otomobillerin geçmesiyle dükkana giremeyen hırsızlar, yedinci kez dükkanın önüne geldi bu kez kepenkleri kırmayı başardı. Sürünerek dükkana giren 2 şahıs, aralarında müşterilerin cep telefonu ve laptoplarının da olduğu, toplamda 350 bin lira değerinde 27 laptop ve 3 cep telefonunu çaldı ve olay yerinden kaçtı.

Hırsızların, altı kez dükkana girmeye çalıştığı ve kepenkleri açmaya çalıştıkları anlar, iş yerinin güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.

İş yeri sahibi İ.B., "Gece hırsızlar girmiş dükkanıma, 27-28 tane laptopu çalmışlar. Müşterilerin cihazları vardı, onları çalıyorlar. Alarm çalmasına rağmen içeri giriyorlar hiçbir şeyden korkmadan. Etraftan geçen insanlar var ama onlar müdahale edemiyorlar. Cihazların bulunmasını talep ediyorum. Çünkü müşterilerimin cihazlarının içerisinde bilgileri olanlar var.” İfadelerini kullandı.

Müşterilerin laptopları çalındığı için sorun yaşadığını söyleyen İ.B, müşterilerini tek tek arayıp durumu haber verdiğini ifade etti. İş yeri sahibi İ.B., “350 bin liralık zararın yanından manevi olarak da büyük zararım var. Bir de dükkanı yeni açmıştım. Psikolojik olarak da bu olay bana çok ağır geldi. Bir süre devam edeceğim ama sonra bırakmayı düşünüyorum. 3 aydır gecemi gündüzüme kattım, buranın tadilatı için. Tam kafama göre dizayn ettim derken böyle bir şey başıma geldi" dedi.