İstanbul'da anketlerin anketi geldi. iki aday arasında nefes nefese yarış. Fark kapandı

Kaynak: Haber Merkezi
İstanbul'da anketlerin anketi geldi. iki aday arasında nefes nefese yarış. Fark kapandı
İstanbul’da seçim yarışı hız kesmeden devam ediyor. Seçimlere sadece 24 gün kaldı. Tüm Türkiye’nin gözü kulağı İstanbul’a çevrilmişken anket şirketleri kamuoyu yoklamalarına devam ediyor. İstanbul özelinde yapılan 10 anketin ortalaması yapıldı. Nefes nefese yarış içinde olan iki aday arasında fark yok denecek kadar azaldı.

31 Mart tarihinde yapılacak olan yerel seçimlere 24 gün kaldı. Neredeyse her seçimde olduğu gibi bu seçimde de tüm Türkiye’nin gözü kulağı İstanbul’daki sandık sonuçlarına kesildi.

Seçimler yaklaştıkça hem siyasi partiler hem de belediye başkan adayları ile beraber anket şirketleri de yoğun bir çalışma içerisinde. Kamuoyu araştırma şirketleri İstanbul başta olmak üzere büyükşehirlerin nabzını tutarken vatandaşlarda anket sonuçlarını adeta seçim sonucu bekler gibi bekliyor.

Megakent İstanbul’da mevcut ve yeniden adaylığını koyan İmamoğlu’nun karşısında en güçlü rakip olarak AKP/Cumhur İttifakı adayı Murat Kurum olarak gösteriliyor.

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Anket şirketlerinin sonuçlarına göre iki aday arasındaki fark 0-2 puan arasında yani standart sapma içerisinde. Yani anket şirketleri İstanbul için kimin kazanacağı konusunda net bir yorumlama yapamıyor.

Bugüne kadar yapılan onca anket içerisinde İmamoğlu ile Kurum arasındaki oy farkı 1-2 puandan öteye geçemiyor.

İstanbul’da yapılan 10 anketin ortalamasını çıkaran ‘MD Raporlar’ anketlerin ortalama sonucunu açıkladı.

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Buna göre İBB Başkanı ve CHP adayı olan Ekrem İmamoğlu 40,9 oy aranı ile anket sonuçlarında birinci çıkarken hemen arkasından gelen Murat Kurum 40,3 oy oranı ile İmamoğlu’nun sadece 0,6 puan gerisinde.

DEM Parti adayı Meral Danış Beştaş yüzde 5,6

İYİ Parti adayı Buğra Kavuncu yüzde 4,2

Zafer Partisi adayı Azmi Karamahmutoğlu yüzde 2,9

Yeniden Refah Partisi adayı yüzde 2,8

Memleket Partisi aday Berk Hacıgüzeller yüzde 1,3 ve

Saadet Partisi adayı Birol Aydın yüzde 0,9 oy oranına sahip oldu.

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