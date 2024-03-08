Ankara'daki yarışta son gülen kim olacak? Mansur Yavaş mı yoksa Turgut Altınok mu? İşte Erdoğan'ın masasındaki son anket

Kaynak: Haber Merkezi
Ankara'daki yarışta son gülen kim olacak? Mansur Yavaş mı yoksa Turgut Altınok mu? İşte Erdoğan'ın masasındaki son anket
Yerel seçimlere 23 gün kala tüm gözler İstanbul ve Ankara’daki yarışa çevrildi. Tüm partiler ve kamuoyu araştırma şirketleri art arda anketler paylaşıyor. Gazeteci Nuray Babacan AKP’nin İstanbul ve Ankara’daki saha izlenimlerini aktardı.

Gazete Pencere’den Nuray Babacan, iktidar partisi temsilcilerinin sahada hayat pahalılığı ve düşük maaş sorunlarıyla sık karşılaştığını yazdı.

AKP’liler önlerine çıkan sorunları özetlerken, “İlk başlık emekliler. Bu kesimde iki ayrı sıkıntı var. En düşük emekli aylığıyla geçinme sorunu yaşayanlar çok karşımıza çıkıyor. Diğer sorun ise yüksek prim ödemesine rağmen en düşük emekli aylığı ile aralarındaki makas kapanan ve haksızlığa uğradıklarını düşünen kitleler. Ekonomik sorunlar, enflasyon ve hayat pahalılığı her gittiğimiz yerde önümüze çıkıyor” değerlendirmeleri yapıyorlar.

Babacan yazısının devamında İstanbul ve Ankara için yapılan anketlerle ilgili şu bilgileri paylaştı:

ERDOĞAN SAHAYA İNMELİ Mİ TARTIŞMASI

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sahada olmasının, Ankara’da lehte, İstanbul’da aleyhte sonuç doğurabileceğini, sert ve polemik ağırlıklı bir kampanyanın sıkıntıları olabileceği değerlendiriliyor. Bu durumda, Erdoğan karşıtlığının devreye gireceği ve muhalefeti birleştireceği yorumları yapılıyor.

SON ANKET SONUÇLARI

Kamuoyuyla paylaşılan anketler, AKP’ye de geliyor. Son dönemde art arda yapılan birkaç anket olduğu, bunlarda İmamoğlu’nun 2 veya 3 puan önde göründüğü, kendi anketlerinde ise halen başa baş durumun sürdüğü iddiası var. Bazı partililer, İstanbul’da kararsız oranının yüzde 15 civarında olduğunu, bunların yarısının ideolojik tercihlerle partilerine döneceğini, kalanların vereceği kararın belirleyici olacağını dile getiriyorlar.

MANSUR YAVAŞ AÇIK ARA ÖNDE

Ankara’ya gelince. Partideki havada önemli bir değişiklik yok. Mansur Yavaş açık ara önde. Sadece Turgut Altınok’un birkaç puanlık ivme kazandığı bunun da farkı pek etkilemediği ve 13 puan fark olduğu savunuluyor. Ankara ekibi, kampanyada ihmal edildiklerini ve yalnız bırakıldıklarını düşünüyor.

Daha ilginç saptama ise Ankara’nın ilçeleriyle ilgili. Başkentte Mansur Yavaş’ın kazanacak olmasının ilçelerde AKP’nin aleyhine sonuç doğurabileceğini söyleyenler var. Şöyle ki; seçmenin büyükşehirde kime verdiyse, ilçede de onun partisini tercih etme eğiliminde olduğu belirtiliyor. Bu durumun, Ankara’nın ilçelerinde CHP’nin oy artırması, hatta AKP’deki bazı ilçelerin CHP’ye geçmesine neden olabileceği değerlendiriliyor.

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