İstanbul’da arabadan bornozuyla indi yaya geçidinin ortasında twerk yaptı. Trafiği birbirine kattı

Reyhan Altay Aşan
İstanbul’da arabadan bornozuyla indi yaya geçidinin ortasında twerk yaptı. Trafiği birbirine kattı
İstanbul'da trafik yoğunluğu yaşanan bir anda arabadan inen kadın yaya geçidinin ortasında twerk yaptığının görülmesi dikkat çekti.

İstanbul'da trafik yoğunluğu yaşanan bir anda ilginç bir olay yaşandı.

Bir kadın aracını durdurarak bornozuyla dışarı çıktı.

Trafikte bekleyen diğer sürücülerin gözleri önünde twerk yaparak dans eden kadın, sosyal medyada da büyük ilgi gördü.

Kadının twerk yaptığı anların videosu sosyal medyada paylaşılarak çok sayıda yorum aldı.

Sosyal medya kullanıcılarından bazıları kadının yaptığına tepki gösterdi.

İstanbul'da trafikte aracından bornozuyla inip bir anda twerk yapmaya başlayan kadının dans ettiği görüntüler sosyal medyadan paylaşılınca kullanıcıların dikkatini çekti.

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