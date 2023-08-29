Cemil Kılıç'tan twerk yapan Arap kadınlara: Bu mu necip Arap kavmi?

Editör: İsa Karaarslan

Atatürkçü İlahiyatçı yazar Cemil Kılıç sosyal medya hesabından, eğlence mekanı olduğu tahmin edilen bir mekanda başı kapalı bir şeklde twerk yapan ve üzerlerine para saçılan iki kadını paylaşıp, olaya ilişkin tepkilerini dile getirdi.

Arapları eleştirince direkt İslam düşmanı olarak ilan edileceğini belirten Kılıç, olaya ilişkin şu yorumu yaptı:

“Ben şimdi bu Arap kardeşlerimizi eleştirince hoppp İSLAM DÜŞMANI oluyorum. Kimi yobaz takımı öyle düşünüyor. Alın bakın, işte kardeşlerimiz... Başında örtü ama kıçını sallayıp duruyor. Bu mu necip Arap kavmi? Benzer ahlaksızlıklar Türklerin içinde de var. Ama hiç kimse Türkleri eleştirince İslam düşmanlığıyla suçlanmıyor da konu Araplar olunca neden olay hemen İslam'a bağlanıyor? Araplık İslam mı?”