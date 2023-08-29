Cemil Kılıç'tan twerk yapan Arap kadınlara: Bu mu necip Arap kavmi?

Atatürkçü İlahiyatçı yazar Cemil Kılıç başı kapalı bir şekilde twerk yapan kadınların videosunu paylaşıp sosyal medya hesabından “Araplık İslam mı?” sorusunu sordu.

Cemil Kılıç'tan twerk yapan Arap kadınlara: Bu mu necip Arap kavmi?

Editör: İsa Karaarslan

Atatürkçü İlahiyatçı yazar Cemil Kılıç sosyal medya hesabından, eğlence mekanı olduğu tahmin edilen bir mekanda başı kapalı bir şeklde twerk yapan ve üzerlerine para saçılan iki kadını paylaşıp, olaya ilişkin tepkilerini dile getirdi.

Arapları eleştirince direkt İslam düşmanı olarak ilan edileceğini belirten Kılıç, olaya ilişkin şu yorumu yaptı:

“Ben şimdi bu Arap kardeşlerimizi eleştirince hoppp İSLAM DÜŞMANI oluyorum. Kimi yobaz takımı öyle düşünüyor. Alın bakın, işte kardeşlerimiz... Başında örtü ama kıçını sallayıp duruyor. Bu mu necip Arap kavmi? Benzer ahlaksızlıklar Türklerin içinde de var. Ama hiç kimse Türkleri eleştirince İslam düşmanlığıyla suçlanmıyor da konu Araplar olunca neden olay hemen İslam'a bağlanıyor? Araplık İslam mı?”

ekran-goruntusu-2023-08-29-150830.png

İlgili Haberler
Ümmetçilik algısıyla gizli Araplaştırma politikası
Öne Çıkanlar
MasterChef All Star 72 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 72 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star mavi ve kırmızı takımda kimler var?
MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star mavi ve kırmızı takımda kimler var?
30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil mi? 30 Ağustos Çarşamba günü tatil mi?
30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil mi? 30 Ağustos Çarşamba günü tatil mi?
Aselsan mühendislerinden büyük başarı: Helikopterler için füzeye karşı tedbir sistemi geliştirdiler. Füzeyi havada parçalıyor
Aselsan mühendislerinden büyük başarı: Helikopterler için füzeye karşı tedbir sistemi geliştirdiler. Füzeyi havada parçalıyor
MasterChef All Star 71 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 71 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef’te kim elendi? MasterChef All Star’a kim veda etti?
MasterChef’te kim elendi? MasterChef All Star’a kim veda etti?
Son Haberler
Süper Lig'den 4 futbolcu Kamerun Milli Takımı'na seçildi Spor
Süper Lig'den 4 futbolcu Kamerun Milli Takımı'na seçildi
Devlet korumasındaki 3.5 yaşındaki çocuğun ölümünde büyük suçlama Güncel
Devlet korumasındaki 3.5 yaşındaki çocuğun ölümünde büyük suçlama
Adıyaman'da iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı Güncel
Adıyaman'da iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı
Antalya sahte alkol ve kaçak sigara operasyonu Güncel
Antalya sahte alkol ve kaçak sigara operasyonu
Başakşehir'den stopere takviye Spor
Başakşehir'den stopere takviye
İBB'nin kaçak Suudi şirketi yıkmasına valilik kalkan oldu. Yıkım böyle engellendi Güncel
İBB'nin kaçak Suudi şirketi yıkmasına valilik kalkan oldu. Yıkım böyle engellendi
Melis Sezen Kenan Doğulu konserinde kurtlarını döktü Magazin
Melis Sezen Kenan Doğulu konserinde kurtlarını döktü