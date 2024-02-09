İstanbul’da askerde gazozla tıraş olurduk. Su içer gibi 'Atıyorlar’

Kaynak: TELE1
İstanbul’da askerde gazozla tıraş olurduk. Su içer gibi 'Atıyorlar’
AKP Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, Adana’da katıldığı bir törende, 1982 yılında İstanbul’da askerlik yaparken gazozla tıraş olduğunu ve haftada bir gün su geldiğini iddia etti.

Cumhur İttifakı’nın Adana’daki belediye başkan adaylarının tanıtıldığı Yüreğir Serinevler Spor Salonu’nda konuşan KP Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, 1992 yılında da İstanbul’da su sıkıntısı çektiklerini ve gazozla tıraş olduklarını iddia etti.

Elitaş’ın konuşmasından şu bölümler öne çıktı: “Cumhurbaşkanımızın 1994 yılında başlattığı belediyecilik anlayışı, bu belediyecilik hikayesinin temelini oluşturmuştur. Genç arkadaşlarımız belki hatırlamaz, o günleri yaşamadı" dedi.

"İSTANBUL ÇÖLDÜ"

AKP Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, "Ama benim yaşımdakiler, 1994 yılında İstanbul’da işi olan, okuyan, eğitim gören, İstanbul’u çöp yığını, susuzluktan kavrulan bir çöl olarak görürdü. Ben 1982 yılında İstanbul’da askerlik yaparken, hikaye gibi gelir ama gazozla tıraş olurduk. Haftada bir gün su gelirdi. İstanbul’un göbeğinde, Kağıthane’de haftada bir gün su olurdu” diye konuştu.

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