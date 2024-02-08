İstanbul’da barajların doluluk oranı açıklandı

Kaynak: Haber Merkezi
İstanbul’da barajların doluluk oranı açıklandı
İstanbul’a su sağlayan barajların doluluk oranı belli oldu. İSKİ, 8 Şubat itibariyle barajların doluluk oranının yüzde 72,92 olduğunu açıkladı.

İstanbul'da etkili olan yağışlı havanın ardından barajlardaki su seviyesi yükselmeye devam ediyor.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin (İSKİ) verilerine göre, barajların ortalama doluluk oranı yüzde 72.92 oldu.

Yurt genelinde geçtiğimiz yıl kuraklık ve mevsim normallerinin altındaki yağışlar İstanbul’u destekleyen barajları kuruma noktasına getirmiş, doluluk oranı 11 Kasım 2023'te yüzde 16,18'e kadar düşmüştü.

İSKİ'nin verilerine göre 8 Şubat itibariyle İstanbul'da baraj doluluk oranları şöyle:

Alibey Barajı yüzde 75.91

Büyükçekmece Barajı yüzde 70.15

Darlık Barajı yüzde 88

Istrancalar Barajı yüzde 60.49

Kazandere Barajı yüzde 61.01

Elmalı Barajı yüzde 92.04

Ömerli Barajı yüzde 88.01

Pabuçdere Barajı yüzde 46.57

Sazlıdere Barajı yüzde 51.6

Terkos Barajı yüzde 64.72

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