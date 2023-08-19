İstanbul’da bazı vapur seferleri iptal edildi

Şehir Hatları AŞ, İstanbul Boğazı'nda yarın düzenlenecek "2023 Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı" dolayısıyla bazı vapur seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

İstanbul’da bazı vapur seferleri iptal edildi

Şehir Hatları’nın internet sitesinden yapılan duyuruda, “20 Ağustos Pazar günü 09.00-13.00 saatleri arasında düzenlenecek olan ‘2023 Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı’ sebebiyle İstanbul Boğazı uluslararası transit ve yerel gemi trafiğine kapalı olacaktır.” bilgisi paylaşıldı.

İPTAL EDİLEN HATLAR

Duyuruda, bu kapsamda, Bebek-Emirgan, Anadolu Kavağı-Üsküdar, Üsküdar-Anadolu Kavağı, Üsküdar-Aşiyan, Rumeli Kavağı-Eminönü, Eminönü-Rumeli Kavağı hatları ve Aşiyan-Anadolu Hisarı-Küçüksu Ring Hattı ile Uzun Boğaz Turu ve Boğazdan Geliş (Sarıyer, Kanlıca, Beşiktaş, Eminönü) hatlarında bazı seferlerin yapılamayacağı belirtildi.

İptal edilen seferlere, “https://sehirhatlari.istanbul/tr/duyurular” adresinden ulaşılabilecek.

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