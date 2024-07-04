İstanbul’da beklenen sağanak yağış başladı. AKOM saat verip uyarmıştı

Meteoroloji’nin İstanbul’un da aralarında bulunduğu şehirlere yağış uyarısı yaptı. Yağışların öğlenden sonra şiddetlenmesi bekleniyordu.

İSTANBUL'DA BEKLENEN YAĞIŞ BAŞLADI

Meteoroloji’nin açıklamasının ardından AKOM’dan İstanbul’a sağanak yağış uyarı geldi. Yapılan uyarıda saat 18.00’dan sonra yağışın her iki yakada da şiddetlenmesi bekleniyordu.

İstanbul’da beklenen sağanak yağış an itibariyle başladı.

Yağmurun ilerleyen saatlerde şiddetini artırarak yer yer yoğun yağış bırakması bekleniyor. Cuma öğle saatlerine kadar sürecek yağışların Anadolu yakasının doğu ve kuzeyde kalan ilçeleri ile Avrupa yakası kuzeyde kalan ilçelerde kuvvetli olabileceği öngörülüyor.