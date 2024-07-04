Yıldırımın çarptığı çocukları böyle kurtardılar

Iğdır'ın Asma köyünde hayvan otlatan 2 kardeşin ve sürünün üzerine yıldırım düştü. Yıldırım düşmesi sonucu yaralanan 2 çocuğun yardımına koşanlar çocukları toprağa gömerek kurtardı.

Olay, dün öğle saatlerinde merkeze bağlı Asma köyü kırsalında gerçekleşti. Aktarılan bilgilere göre Rahime-Mehmet Ali Aktaş çiftinin 4 çocuğundan 17 yaşındaki Yunus Emre ve 15 yaşındaki Aziz Aktaş hayvanlarını otlatmak için meraya çıktı. Aniden bastıran kuvvetli yağış ile birlikte yıldırım düştü. Üzerlerine yıldırım düşmesi sonucu 2 kardeş ağır yaralandı.

Yardıma koşan köylüler ambulans gelene kadar çocukları toprağa gömdüler. Olay yerine intikal eden sağlık ekiplerinin ilk kontrollerinin ardından yaralı kardeşleri Iğdır Devlet Hastanesine kaldırdı. Çocukların vücudunda yanıklar oluştuğu ve sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu açıklandı.