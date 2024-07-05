61 sağlık çalışanı hastanelik oldu

Kaynak: İHA
61 sağlık çalışanı hastanelik oldu

Gaziantep'te meydana gelen bir olayda, 2 hastanede çalışan toplam 61 sağlık çalışanı, tükettikleri akşam yemeğinin ardından sağlık sorunları yaşadı ve tedavi için kendi hastanelerine başvurdular.

Şehitkamil ilçesinin Mücahitler Mahallesi'nde hizmet veren Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin Mücahitler Ek Binası ile Yavuzeli Devlet Hastanesi'nde görevli 61 sağlık personeli, yemek sonrası mide bulantısı, kusma, yüksek ateş ve ishal gibi belirtiler gösterdi.

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İlk muayenelerinde gıda zehirlenmesi şüphesiyle karşılaşan doktorlar, etkilenen sağlık çalışanlarını hemen tedavi altına aldı.

Gaziantep İl Sağlık Müdürü Beytullah Şahin'in verdiği bilgiye göre, personelin sağlık durumları üzerindeki tedaviler sürmekte olup, durumu ağır olan kimsenin bulunmadığını belirtti. Ayrıca, söz konusu yemekleri hazırlayan firma hakkında Gaziantep Tarım İl Müdürlüğü ve Halk Sağlığı ekiplerince inceleme başlatıldığı kaydedildi.

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