İstanbul’da bu baraj rezalet durumda. Buradan çıkan balığı herkes yiyor

Arnavutköy'ün Sazlıbosna Mahallesi'nde bulunan Sazlıdere Barajı'ndaki renk değişikliği ve koku, balık tutmaya gelenler tarafından fark edildi.

Cep telefonu kamerası ile kaydedilen görüntülerde, balıkların öldüğü, barajın renk değiştirdiği görüldü. Suyun üzerine ayrı bir katman oluşturan tabakanın göl kenarındaki otlara ve taşlara da bulaştı. Gölün içine ve çevresine atılan pet şişe, terlik ve poşet gibi çöpler dikkati çekti.

"KANALİZASYON YETERSİZLİĞİ VAR"

Barajın kenarlarına çöp kovası yerleştirdiğini belirten Feridun Sağlam, "Buranın durumu kötü. Bizim insanlarımız duyarsız. Gelip piknik yapıp çöplerini bırakıp giderler. Etrafta kanalizasyon yetersizliği de var. Haliyle etraftan gelen pis su baraja birikiyor, sonra su bozuluyor. Balıklar insanlarımızın attığı çöplerden bu hale geliyor. Su yosunlaşıyor, balıklar ölüyor. Burası hep böyle. İnsanları ne kadar uyardıysak bir faydası olmadı. Devlet buraya tabela koydu, tabelayı söktüler, ben çöp kovası koydum, çöp kovasını çaldılar. Bizim insanlarımız yapmalı, insanlar temiz olmalı ki baraj temiz olsun. Bu suyu hepimiz içiyoruz şuralara bakın" dedi.

"BURADAN ÇIKAN BALIĞI HERKES YİYOR"

Sazlıbosna Barajı'nda yıllardır Balık tuttuğunu belirten Ali Doğan, "Buraları pisletmek insanlık ayıbımız. Buralarda en azından balık tutmaya geliyoruz, ailemizle geliyoruz buraları daha temiz tutmalıyız. Buradan çıkan balığı herkes yiyor, böyle bir şey olmamalı. Biz değil yetkililer önlem almalı" diye konuştu.

Göldeki renk değişimin alg patlamasından da kaynaklanmış olabileceği belirtilirken sudan örnek alınacağı kaydedildi.

Kaynak: DHA