İstanbul’da bu hafta hangi etkinlikler var?

İşte İstanbul'un sanat ve kültür dolu günlerine dair güncel etkinlikler:



TİYATRO



ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ (AKM):

Tereddüt Çizgisi film gösterimi: 8-11 Temmuz

Acaibü'l Temaşa tiyatro oyunu: 12 Temmuz

MAXİMUM UNİQ HALL:



Zengin Mutfağı tiyatro oyunu (Şener Şen): Bugün ve yarın

ADT SAHNE

İşte Juliet, Frida Kahlo, Bir Delinin Hatıra Defteri, Bir İdam Mahkumunun Son Günü: Bugün, yarın, 12 ve 13 Temmuz

SİNEMA:



ZORLU PSM:

Pluxee Sinema Günleri: Bugün Nil'de Ölüm, 12 Temmuz Whiplash

KONSERLER:



HARBİYE CEMİL TOPUZLU AÇIK HAVA SAHNESİ:



10 Temmuz: Gökhan Türkmen

11 Temmuz: Manga

12 Temmuz: İbrahim Tatlıses

MAXİMUM UNİQ HALL:



10 Temmuz: Berkay

11 Temmuz: Hania Rani

12 Temmuz: Goran Bregovic Wedding and Funeral Band



ENKA EŞREF DENİZHAN AÇIK HAVA TİYATROSU:



Bugün: Kenan Doğulu

Yarın: Sertab Erener ve Emre Kula

Sergiler:



ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ (AKM):



Zafer Müjdesi sergisi: 5 Temmuz'a kadar

Bağımsız Sanat Vakfı:



Küçük İşler/Büyük İşler karma sergisi: 10 Temmuz'a kadar

Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı:



Belge ve Fotoğraflarla Osmanlı Döneminde Makedonya sergisi

Müze Gazhane:



Ahbap Derneği "İlham Atölyesi" projesi sergisi

Rami Kütüphanesi:



Türk-İslam Okçuluğu Yazma Eser Sergisi

İstanbul'da sanatseverler için dopdolu bir hafta!