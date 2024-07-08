İstanbul’da bu hafta hangi etkinlikler var?

İşte İstanbul'un sanat ve kültür dolu günlerine dair güncel etkinlikler:
TİYATRO
ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ (AKM):
Tereddüt Çizgisi film gösterimi: 8-11 Temmuz
Acaibü'l Temaşa tiyatro oyunu: 12 Temmuz
MAXİMUM UNİQ HALL:
Zengin Mutfağı tiyatro oyunu (Şener Şen): Bugün ve yarın
ADT SAHNE
İşte Juliet, Frida Kahlo, Bir Delinin Hatıra Defteri, Bir İdam Mahkumunun Son Günü: Bugün, yarın, 12 ve 13 Temmuz
SİNEMA:
ZORLU PSM:
Pluxee Sinema Günleri: Bugün Nil'de Ölüm, 12 Temmuz Whiplash
KONSERLER:
HARBİYE CEMİL TOPUZLU AÇIK HAVA SAHNESİ:
10 Temmuz: Gökhan Türkmen
11 Temmuz: Manga
12 Temmuz: İbrahim Tatlıses
MAXİMUM UNİQ HALL:
10 Temmuz: Berkay
11 Temmuz: Hania Rani
12 Temmuz: Goran Bregovic Wedding and Funeral Band
ENKA EŞREF DENİZHAN AÇIK HAVA TİYATROSU:
Bugün: Kenan Doğulu
Yarın: Sertab Erener ve Emre Kula
Sergiler:
ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ (AKM):
Zafer Müjdesi sergisi: 5 Temmuz'a kadar
Bağımsız Sanat Vakfı:
Küçük İşler/Büyük İşler karma sergisi: 10 Temmuz'a kadar
Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı:
Belge ve Fotoğraflarla Osmanlı Döneminde Makedonya sergisi
Müze Gazhane:
Ahbap Derneği "İlham Atölyesi" projesi sergisi
Rami Kütüphanesi:
Türk-İslam Okçuluğu Yazma Eser Sergisi
İstanbul'da sanatseverler için dopdolu bir hafta!