İstanbul’da bu hafta hangi etkinlikler var?

Düzenleme: Kaynak: AA
İstanbul’da bu hafta hangi etkinlikler var?

Bu hafta İstanbul'da, hem yerli hem de yabancı sanatçıların katılacağı çeşitli konserler, sergiler, tiyatro gösterileri ve performanslar sanatseverler için zengin bir program sunacak.

İşte İstanbul'un sanat ve kültür dolu günlerine dair güncel etkinlikler:

TİYATRO

ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ (AKM):

Tereddüt Çizgisi film gösterimi: 8-11 Temmuz
Acaibü'l Temaşa tiyatro oyunu: 12 Temmuz

MAXİMUM UNİQ HALL:

Zengin Mutfağı tiyatro oyunu (Şener Şen): Bugün ve yarın

ADT SAHNE

İşte Juliet, Frida Kahlo, Bir Delinin Hatıra Defteri, Bir İdam Mahkumunun Son Günü: Bugün, yarın, 12 ve 13 Temmuz

SİNEMA:

ZORLU PSM:

Pluxee Sinema Günleri: Bugün Nil'de Ölüm, 12 Temmuz Whiplash

KONSERLER:

HARBİYE CEMİL TOPUZLU AÇIK HAVA SAHNESİ:

10 Temmuz: Gökhan Türkmen
11 Temmuz: Manga
12 Temmuz: İbrahim Tatlıses

MAXİMUM UNİQ HALL:

10 Temmuz: Berkay
11 Temmuz: Hania Rani
12 Temmuz: Goran Bregovic Wedding and Funeral Band

ENKA EŞREF DENİZHAN AÇIK HAVA TİYATROSU:

Bugün: Kenan Doğulu
Yarın: Sertab Erener ve Emre Kula
Sergiler:

ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ (AKM):

Zafer Müjdesi sergisi: 5 Temmuz'a kadar
Bağımsız Sanat Vakfı:

Küçük İşler/Büyük İşler karma sergisi: 10 Temmuz'a kadar
Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı:

Belge ve Fotoğraflarla Osmanlı Döneminde Makedonya sergisi
Müze Gazhane:

Ahbap Derneği "İlham Atölyesi" projesi sergisi
Rami Kütüphanesi:

Türk-İslam Okçuluğu Yazma Eser Sergisi
İstanbul'da sanatseverler için dopdolu bir hafta!

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