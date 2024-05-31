İstanbul'da bu metro istasyonları kapalı olacak

Kaynak: Haber Merkezi
İstanbul'da bu metro istasyonları kapalı olacak

Gezi'nin 11. yıldönümünde Taksim Dayanışması'nının eylem yapacağı Taksim'de metro istasyonları ile füniküler hattının kapatıldığını duyurdu.

Gezi Direnişi'nin 11. yıldönümü nedeniyle Taksim'de yapılmak istenen anma etkinliğine yasaklar getirildi.

Taksim Dayanışması, X hesabından yaptığı paylaşımda, "11 yıl önce bütün güzellikleriyle hayatımıza giren Gezi Direnişi’nin yıldönümünde, eşitlik, özgürlük ve adalet umudumuzla, 31 Mayıs’ta Taksim’deyiz!" ifadeleriyle etkinliğe katılım çağrısında bulunmuştu.

Ancak bu çağrının ardından İstanbul Valiliği, akşam saatlerinde yapılacak açıklama öncesinde metro hatlarını kapatma kararı aldı.

METRO HATLARI KAPATILIYOR

Metro İstanbul, saat 15.00'ten itibaren ikinci bir duyuruya kadar Taksim ve Şişhane metro istasyonları ile Taksim-Kabataş Füniküler Hattı'nın kapatılacağını duyurdu. Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İstanbul Valiliğinin aldığı karar doğrultusunda bugün saat 15.00 itibarıyla ikinci bir duyuruya kadar M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'mızın Taksim ve Şişhane istasyonu ile F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı'mız işletmeye kapalı olacaktır. Araçlarımız Taksim ve Şişhane istasyonunda durmayarak seferine devam edecektir." denildi.

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