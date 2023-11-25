İstanbul’da bu metro istasyonları kapatılıyor. Saat vererek açıkladılar

İstanbul’da bazı metro istasyonları kapatılıyor. Metro İstanbul, kapatılacak istasyonları saat vererek açıkladı.

Rahime Sezgin KAYNAK: Haber Merkezi
İstanbul’da bu metro istasyonları kapatılıyor. Saat vererek açıkladılar

Metro İstanbul, valiliğin aldığı karar doğrultusunda bugün işletmeye kapatılacak hat ve istasyonları duyurdu.

Metro İstanbul, bugün Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı’nın Şişhane ve Taksim istasyonları ile Taksim-Kabataş Füniküler Hattı’nın işletmeye kapatılacağını duyurdu.

Metro İstanbul’dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“İstanbul Valiliği’nin aldığı karar doğrultusunda 25 Kasım Cumartesi günü saat 12.00 itibarıyla ikinci bir duyuruya kadar M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattımızın Taksim istasyonu, Şişhane istasyonu İstiklal Caddesi giriş-çıkışı ve F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattımız işletmeye kapalı olacaktır. Araçlarımız Taksim istasyonunda durmayarak seferine devam edecektir”

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