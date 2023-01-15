15 Ocak 2023 Pazar
İstanbul Hava durumu İstanbul 8°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Yaşam
  • >
  • İstanbul'da bugün bazı yollar trafiğe kapatılacak

İstanbul'da bugün bazı yollar trafiğe kapatılacak

Kartal'da bugün yapılacak Emek ve Özgürlük İttifakı'nın mitingi dolayısıyla bazı yollar trafiğe kapatılırken, alternatif güzergahlar belirlendi.

Haber Giriş: 15 Ocak 2023 Pazar - 03:02
Takip Et

İstanbul'da bugün bazı yollar trafiğe kapatılacak

İstanbul'da bugün bazı yollar trafiğe kapatılacak
+
Aa
-

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Kartal Meydanı'nda yapılacak miting sebebiyle bugün saat 07.00'den miting bitimine kadar, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü görevlilerince, Neyzen Tevfik Caddesi, Hükümet Baba Caddesi ve Savarona Caddesi Sahil Yolu bağlantısı trafiğe kapatılacak.

Bu yollara alternatif güzergahlar olarak, D-100 Karayolu, Turgut Özal Bulvarı ve İstasyon Caddesi kullanılabilecek.(AA)

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿İşte gece yarısı gidenler ve gelenler. Erdoğan çok sayıda ismi görevden aldı ve atama yaptı
1
﻿İşte gece yarısı gidenler ve gelenler. Erdoğan çok sayıda ismi görevden aldı ve atama yaptı
﻿İşte gece yarısı gidenler ve gelenler. Erdoğan çok sayıda ismi görevden aldı ve atama yaptı
﻿Bir zamanlar AKP’nin kalesi olarak görülüyordu. Yüzlerce kişi AKP’den istifa edip CHP’ye geçti
2
﻿Bir zamanlar AKP’nin kalesi olarak görülüyordu. Yüzlerce kişi AKP’den istifa edip CHP’ye geçti
﻿Bir zamanlar AKP’nin kalesi olarak görülüyordu. Yüzlerce kişi AKP’den istifa edip CHP’ye geçti
﻿Apartmanda küfürlü kombini aç tehdidi yaşandı
3
﻿Apartmanda küfürlü kombini aç tehdidi yaşandı
﻿Apartmanda küfürlü kombini aç tehdidi yaşandı
﻿Çin işi IPhone 14 Pro çıktı. İşte fiyatı ve özellikleri
4
﻿Çin işi IPhone 14 Pro çıktı. İşte fiyatı ve özellikleri
﻿Çin işi IPhone 14 Pro çıktı. İşte fiyatı ve özellikleri
﻿Milan 2-0'lık mağlubiyetten döndü
5
﻿Milan 2-0'lık mağlubiyetten döndü
﻿Milan 2-0'lık mağlubiyetten döndü
﻿Tıp öğrencisi genç Rusya’da yoğun bakımda. Acılı baba yetkililerden yardım istedi
6
﻿Tıp öğrencisi genç Rusya’da yoğun bakımda. Acılı baba yetkililerden yardım istedi
﻿Tıp öğrencisi genç Rusya’da yoğun bakımda. Acılı baba yetkililerden yardım istedi
﻿ABD'den Türkiye'ye F-16 satışında flaş adım: Biden yönetimi Kongre'den onay istedi
7
﻿ABD'den Türkiye'ye F-16 satışında flaş adım: Biden yönetimi Kongre'den onay istedi
﻿ABD'den Türkiye'ye F-16 satışında flaş adım: Biden yönetimi Kongre'den onay istedi
﻿İstanbul'da bugün bazı yollar trafiğe kapatılacak
﻿İstanbul'da bugün bazı yollar trafiğe kapatılacak
﻿İstanbul'da bugün bazı yollar trafiğe kapatılacak
﻿Manisa'da zincirleme kaza: 16 araç birbirine girdi
﻿Manisa'da zincirleme kaza: 16 araç birbirine girdi
﻿Manisa'da zincirleme kaza: 16 araç birbirine girdi
﻿Belçika Faslı bir imamı sınır dışı etti
﻿Belçika Faslı bir imamı sınır dışı etti
﻿Belçika Faslı bir imamı sınır dışı etti
﻿23 gündür verdiği yaşam savaşını kaybetti
﻿23 gündür verdiği yaşam savaşını kaybetti
﻿23 gündür verdiği yaşam savaşını kaybetti
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.