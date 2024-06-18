İstanbul’da bulunan ve sonsuz rezervi olan şey nedir? Cevap viral oldu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
İstanbul’da bulunan ve sonsuz rezervi olan şey nedir? Cevap viral oldu

Soğuk Savaş programına çıkan oyuncu Mahsun Karaca, sorduğu ilginç soru ve cevabıyla viral oldu.

Mahsun Karaca veya bilinen adıyla Röportaj Adam, YouTube yayınlanan Soğuk Savaş isimli programa konuk oldu.

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Sunucunun konuklarla yaptığı 'soğuk espri' yarışması olarak bilinen programda Karaca’nın sorduğu ‘İstanbul’da bulunan ve sonsuz rezervi olan şey nedir?’ sorusunun cevabı bir anda viral oldu.

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Sunucunun soruyu bilememesi üzerine Karaca bombayı patlattı: Sivaslılar. Bu cevap ve görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayıldı.

İşte ilginç yorumlar

-İstanbul küçük kalıyor Dünya desek.

-Bir Sivaslı hiçbir zaman "çok fazla" değildir...

-Hepimiz bir gün memlekete dönsek bu sefer de Ankara'ya doğru taşarız.

-Suriyelilerin bizi hala geçemedi mi?

-İstanbul’un başkenti #SİVAS

-Dünyanın 4/3 ü su gerisi Sivaslı zaten.

-Bugün yine aşırı SİvASlıyım tıpkı İstanbul gibi.

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