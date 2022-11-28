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İstanbul'da çakarlı araç denetimi 

İstanbul'da usulsüz çakar ve siren bulundurarak emniyet şeridini kullanan araçlara yönelik denetim yapıldı

Haber Giriş: 28 Kasım 2022 Pazartesi - 20:34
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İstanbul'da çakarlı araç denetimi 

İstanbul'da çakarlı araç denetimi 
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 İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, TEM Otoyolu Kuzey yolu İSTOÇ katılım Edirne istikametinde kontrol noktasında çakar kullanan araçları durdurarak denetledi.

1 Kasım 2019 tarihinden itibaren sivil sürücülerin araçlarına çakar lamba takması ve kullanmasının yasaklanması nedeniyle yasağa uyulup uyulmadığı kontrol edildi. Denetimler sırasında bir araç sürücüsüne emniyet şeridini ihlal etmekten ve plakayı yanlış yerde bulundurmaktan bin 989 TL ceza kesildi. Saat 16.30’da başlayan denetim akşam saatlerine kadar devam etti. 
                        

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