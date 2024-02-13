İstanbul'da çok miktarda sahte parfüm ele geçirildi. Sahte barkodlarla kandırdılar

Kaynak: İHA
İstanbul'da çok miktarda sahte parfüm ele geçirildi. Sahte barkodlarla kandırdılar
İstanbul'da dünyaca ünlü parfüm markalarının birebir sahtesini üreterek, piyasaya sürme hazırlığında bulanan iki kişi 4 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla yakaladı. 2 imalathane ve 2 depoda yapılan aramalarda; parfüm imalatında kullanılan yüklü miktarda etil alkol, dünyaca ünlü markalara ait çok sayıda sahte parfüm, kapak ve kutuları ele geçirildi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüpheli şahısların, sahte parfüm imal ederek, piyasaya sürecekleri istihbaratını alması sonrası düğmeye bastı.

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Yapılan çalışmalar ve fiziki takip sonucunda şüphelilerin sahte parfümleri, Sultangazi'deki 2 ayrı imalathanede ürettikleri, elde ettikleri sahte parfümleri 2 ayrı depoda satışa hazır hale getirerek depoladıkları anlaşıldı. Jandarma ekipleri, söz konusu adreslere eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

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DÜNYACA ÜNLÜ MARKALARA AİT ÇOK SAYIDA SAHTE PARFÜM ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonlarda, parfüm üretiminde kullanılan yüklü miktarda etil alkol, dünyaca ünlü markalara ait sahte parfüm, kapak ve kutuları bulundu. Yakalanan R.D. ve Y.K. isimli şahıslar, ifadeleri alınarak adli mercilere sevk edildi.

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DOLANDIRICILARIN "KOD" OYUNU BOZULDU

Diğer taraftan sahte parfüm kutularının altındaki kodların telefonda okutan kişinin, gerçek parfüm satışı yapılan türlü sitelere yönlendirildiği öğrenildi.

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