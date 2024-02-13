İstanbul'da çok miktarda sahte parfüm ele geçirildi. Sahte barkodlarla kandırdılar

İstanbul'da dünyaca ünlü parfüm markalarının birebir sahtesini üreterek, piyasaya sürme hazırlığında bulanan iki kişi 4 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla yakaladı. 2 imalathane ve 2 depoda yapılan aramalarda; parfüm imalatında kullanılan yüklü miktarda etil alkol, dünyaca ünlü markalara ait çok sayıda sahte parfüm, kapak ve kutuları ele geçirildi.