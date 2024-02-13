İstanbul'da çok miktarda sahte parfüm ele geçirildi. Sahte barkodlarla kandırdılar

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüpheli şahısların, sahte parfüm imal ederek, piyasaya sürecekleri istihbaratını alması sonrası düğmeye bastı.
Yapılan çalışmalar ve fiziki takip sonucunda şüphelilerin sahte parfümleri, Sultangazi'deki 2 ayrı imalathanede ürettikleri, elde ettikleri sahte parfümleri 2 ayrı depoda satışa hazır hale getirerek depoladıkları anlaşıldı. Jandarma ekipleri, söz konusu adreslere eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.
DÜNYACA ÜNLÜ MARKALARA AİT ÇOK SAYIDA SAHTE PARFÜM ELE GEÇİRİLDİ
Operasyonlarda, parfüm üretiminde kullanılan yüklü miktarda etil alkol, dünyaca ünlü markalara ait sahte parfüm, kapak ve kutuları bulundu. Yakalanan R.D. ve Y.K. isimli şahıslar, ifadeleri alınarak adli mercilere sevk edildi.
DOLANDIRICILARIN "KOD" OYUNU BOZULDU
Diğer taraftan sahte parfüm kutularının altındaki kodların telefonda okutan kişinin, gerçek parfüm satışı yapılan türlü sitelere yönlendirildiği öğrenildi.