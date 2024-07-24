İstanbul’da denize giren şahıs boğuldu

Kaynak: İHA
İstanbul’da denize giren şahıs boğuldu

İstanbul'un Pendik ilçesinde gece saatlerinde denize giren bir kişi, boğularak hayatını kaybetti.

Olay, Pendik Kaynarca Sahil Bulvarı üzerindeki sahil parkında saat 01.00 civarında gerçekleşti. İddialara göre, sahil parkından denize giren bir kişi bir süre sonra gözden kayboldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, ambulans, sahil güvenlik ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, kaybolan kişiyi bulmak için denizde arama başlattı ve kısa bir süre içinde kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Cenaze morga kaldırılırken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Olay yerinde bulunan Metin Keskin, "Aracımla sahil yolunda seyir halindeyken kalabalık bir polis grubunu fark ettim. Aracımı park edip olay yerine gittim ve bir vatandaşımızın denize düştüğünü öğrendim. Sahil güvenlik ekipleri, polis ve dalgıçlar yaklaşık 1.5-2 saat süren arama sonucu cansız bedeni buldular. Şu an cenaze çıkarılmış durumda ve güvenlik şeridi çekilmiş. Ailesi olay yerinde bekliyor" şeklinde bilgi verdi.

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