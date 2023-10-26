İstanbul’da dev elektrik kesintisi: Mahalle mahalle açıklandı

ESENYURT

NO: 35121594

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-AKÇABURGAZ mah 137., 3016., 3020., 3022., 3029., 3031., 3033., 3035., 3126., AKÇABURGAZ sk bölgelerinde 26/10/2023 09:00:00 - 26/10/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35121654

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-BAHÇEŞEHİR 2. KISIM mah MERCEDES sk bölgelerinde 26/10/2023 09:00:00 - 26/10/2023 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35116937

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-OSMANGAZİ mah 2639., KÜÇÜK AYAZMA sk / SELAHADDİN EYYUBİ mah 1633. sk bölgelerinde 26/10/2023 09:00:00 - 26/10/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35121590

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-İNÖNÜ mah 369. sk bölgelerinde 26/10/2023 09:00:00 - 26/10/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35121597

İSTANBUL ESENYURT ilce -AKÇABURGAZ mah sk 3018 SOKAK bölgelerinde 26/10/2023 09:00:00 - 26/10/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35121728

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-ZAFER mah 118., 140. sk bölgelerinde 26/10/2023 10:00:00 - 26/10/2023 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.