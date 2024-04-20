İstanbul'un 18 ilçesinde elektrik kesintisi. BEDAŞ duyurdu. İşte o ilçeler

Kaynak: Haber Merkezi
İstanbul'un 18 ilçesinde elektrik kesintisi. BEDAŞ duyurdu. İşte o ilçeler
Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş (BEDAŞ), İstanbul'un 18 ilçesinde hafta başından itibaren elektrik kesintisi yapılacağını duyurdu.

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş (BEDAŞ), İstanbul’un 18 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacağını duyurdu. BEDAŞ tarafından planlı olarak yapılacak kesinti programına göre, başta Avcılar, Bağcılar, Bahçelievler, Başakşehir ve Beşiktaş olmak üzere daha birçok ilçede pazartesi günü planlı çalışma kesintisi yapılacak.

BEDAŞ tarafından yayımlanan planlı kesinti programına göre, Avcılar, Bağcılar, Bahçelievler, Başakşehir, Beşiktaş, Çatalca ve daha birçok ilçede pazartesi günü elektrik kesintisi yaşanacak.

Peki, planlı olarak kesilecek elektrikler saat kaçta gelecek? İşte 18 Nisan 2024 tarihli BEDAŞ elektrik kesintisi listesi.

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