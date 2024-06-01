İstanbul’da direk aracın üzerine devrildi

Maltepe ilçesi, Zümrütevler Mahallesi, Emek Caddesi üzerinde saat 20.30 sıralarında meydana gelen kazada, edinilen bilgilere göre B.Ö. idaresindeki 34 UU 1725 plakalı araç, kontrolden çıkarak yolun ortasındaki ağaçlara ve elektrik direğine çarptı.

Kaza sonrası otomobil, takla atarak durabilirken, devrilen direk ise karşı yönden gelen 34 HYD 003 plakalı aracın üzerine devrildi. Kaza sonucu otomobillerde maddi hasar meydana gelirken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri kazaya ilişkin inceleme başlattı.