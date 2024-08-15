İstanbul’da E-5 karayolunu kapatıp halay çektiler

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
İstanbul’da E-5 karayolunu kapatıp halay çektiler

İstanbul’da bir grup E-5 karayolunu keserek halay çekti. Sosyal medyada gündem olan görüntüler büyük tepki çekti.

İstanbul’da çekilen bir görüntü görenleri isyan ettirdi. E-5 karayolu Florya mevkiinde bir düğün konvoyu yolu keserek halay çekti. O anlarda büyük trafik yoğunluğu oluştu.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde yolun ortasında araçlarını durduran grup halay çekmeye başladı. Konvoydaki bazı araçların da geri dönerek halaya eşlik etmek için durdukları görüldü. Görüntülerde halay çeken grubun arkasında kilometrelerce uzanan trafik yoğunluğu dikkat çekti. Paylaşılan görüntüleri görenler büyük tepki gösterdi.

ekran-goruntusu-2024-08-15-102803.png

ekran-goruntusu-2024-08-15-102833.png

Son Haberler
Olağanüstü goller. Daha iyisi atılmadı Spor
Olağanüstü goller. Daha iyisi atılmadı
The Gentleman onayı kaptı Kültür Sanat
The Gentleman onayı kaptı
Apple NFT özelliğini kullanıma açıyor Teknoloji
Apple NFT özelliğini kullanıma açıyor
Klimalara dikkat! Serinlemek isterken evi yakıyordu Yerel Haberler
Klimalara dikkat! Serinlemek isterken evi yakıyordu
Windows 11'de BitLocker aktif hale geliyor Teknoloji
Windows 11'de BitLocker aktif hale geliyor
2. hafta hakemleri açıklandı Spor
2. hafta hakemleri açıklandı
Bir ilde denize girmek yasaklandı Gündem
Bir ilde denize girmek yasaklandı