İstanbul’da E-5 karayolunu kapatıp halay çektiler

İstanbul’da çekilen bir görüntü görenleri isyan ettirdi. E-5 karayolu Florya mevkiinde bir düğün konvoyu yolu keserek halay çekti. O anlarda büyük trafik yoğunluğu oluştu.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde yolun ortasında araçlarını durduran grup halay çekmeye başladı. Konvoydaki bazı araçların da geri dönerek halaya eşlik etmek için durdukları görüldü. Görüntülerde halay çeken grubun arkasında kilometrelerce uzanan trafik yoğunluğu dikkat çekti. Paylaşılan görüntüleri görenler büyük tepki gösterdi.