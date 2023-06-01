İstanbul'da ekmeğe dev zam geliyor. Tarih belli oldu fiyatı şok edecek

Editör: Özlem KIRAL

Seçimden önce oy kaybına neden olacağının hesabını yapan hükümet her ürüne seçim sonrası zam yapmaya başladı. Zamlar yağmur gibi yağmaya başladı.

Dar gelirlinin 1 numaralı besin kaynağını oluşturan ekmeğe İstanbul'da dev zam hazırlığı yapılıyor. 240 gram ekmeği 6 TL'ye satan fırıncılar kar yapmadan ekmek sattıklarını belirterek artan maliyetler karşısında zammın kaçınılmaz olduğunu belirtiyorlar.

Fırıncılar ekmeğin gramajının 260’a çıkartılarak fiyatının da 10 lira yapılmasını istiyor. Bu zam gerçekleşirse dar gelirliye yapılacak zamlar ekmeğe gidecek.

Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar, 6 TL'ye satılan ekmeğe sektörün haziran ayının ilk haftasından itibaren zam yapmak istediğini belirtti. Piyasada 1 TL başta olmak üzere bozuk para da bulunamadığını anlatan Kolivar, hem bu sorundan kurtulmak hem de ertelenen zammı yapmak için ekmeğin fiyatının 10 TL olabileceğini kaydetti.

VATANDAŞ İSYAN ETTİ

Ekmek fiyatının 10 TL'ye çıkarılacağını öğrenen bir vatandaş "Uçan Türkiye'de yaşamanın mutluluğunu hissediyorum. Emekliye ne kadar zam verileceği henüz belli değil ama bakın ekmeğe yüzde 60 civarında zam yapacaklar. Ben çocuklarımı büyüttüm. Büyütmeyenler düşünsün. 2 çocuklu bir aile günde kaç ekmek yer hesap yapsın ona göre alsın. Şimdi çoğunluk laf söylediği İmamoğlu'nun ucuz ekmeğini yemeye başlar" yorumunu yaptı.

İstanbul'un 35 ilçesinde 240 gram ekmeğin 6 TL'den, 200 gram ekmeğin de 5 TL'den satıldığını belirten Kolivar, “Artık gramajda da bir standart olmalı. İlçeden ilçeye mutlaka fiyat farkı getirmemiz gerekiyor. Çünkü her ilçenin kira ve diğer maliyetleri farklı" diye konuştu.

Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar "Mahalle bakkallarına ekmekleri el arabalarıyla götürürsek en az 30 bin TL tasarruf olur. Zincir marketler sanayi tipi ekmek satsın. Bu ekmekleri satmasın. Vatandaş pahalı ekmek yemesin. Ucuz ekmek bu şekilde yedirilir” dedi.