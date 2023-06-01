İstanbul'da ekmeğe dev zam geliyor. Tarih belli oldu fiyatı şok edecek

Yapılacak zamlar maaşları şimdiden eritti. Her ürün zamdan nasibini alırken, halkın temel ihtiyaçlarının başında gelen ekmeğe, bu hafta İstanbul'da dev zam geliyor. Fırıncılar ekmeği 10 liradan satmak istiyor.

İstanbul'da ekmeğe dev zam geliyor. Tarih belli oldu fiyatı şok edecek

Editör: Özlem KIRAL

Seçimden önce oy kaybına neden olacağının hesabını yapan hükümet her ürüne seçim sonrası zam yapmaya başladı. Zamlar yağmur gibi yağmaya başladı.

Dar gelirlinin 1 numaralı besin kaynağını oluşturan ekmeğe İstanbul'da dev zam hazırlığı yapılıyor. 240 gram ekmeği 6 TL'ye satan fırıncılar kar yapmadan ekmek sattıklarını belirterek artan maliyetler karşısında zammın kaçınılmaz olduğunu belirtiyorlar.

Fırıncılar ekmeğin gramajının 260’a çıkartılarak fiyatının da 10 lira yapılmasını istiyor. Bu zam gerçekleşirse dar gelirliye yapılacak zamlar ekmeğe gidecek.

Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar, 6 TL'ye satılan ekmeğe sektörün haziran ayının ilk haftasından itibaren zam yapmak istediğini belirtti. Piyasada 1 TL başta olmak üzere bozuk para da bulunamadığını anlatan Kolivar, hem bu sorundan kurtulmak hem de ertelenen zammı yapmak için ekmeğin fiyatının 10 TL olabileceğini kaydetti.

VATANDAŞ İSYAN ETTİ

Ekmek fiyatının 10 TL'ye çıkarılacağını öğrenen bir vatandaş "Uçan Türkiye'de yaşamanın mutluluğunu hissediyorum. Emekliye ne kadar zam verileceği henüz belli değil ama bakın ekmeğe yüzde 60 civarında zam yapacaklar. Ben çocuklarımı büyüttüm. Büyütmeyenler düşünsün. 2 çocuklu bir aile günde kaç ekmek yer hesap yapsın ona göre alsın. Şimdi çoğunluk laf söylediği İmamoğlu'nun ucuz ekmeğini yemeye başlar" yorumunu yaptı.

İstanbul'un 35 ilçesinde 240 gram ekmeğin 6 TL'den, 200 gram ekmeğin de 5 TL'den satıldığını belirten Kolivar, “Artık gramajda da bir standart olmalı. İlçeden ilçeye mutlaka fiyat farkı getirmemiz gerekiyor. Çünkü her ilçenin kira ve diğer maliyetleri farklı" diye konuştu.

Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar "Mahalle bakkallarına ekmekleri el arabalarıyla götürürsek en az 30 bin TL tasarruf olur. Zincir marketler sanayi tipi ekmek satsın. Bu ekmekleri satmasın. Vatandaş pahalı ekmek yemesin. Ucuz ekmek bu şekilde yedirilir” dedi.

ekmek.jpg

ekmekkkkk.jpg

Öne Çıkanlar
Şansal Büyüka'dan çok konuşulacak Süper Lig değerlendirmesi. Yeniçağ'a özel açıkladı
Şansal Büyüka'dan çok konuşulacak Süper Lig değerlendirmesi. Yeniçağ'a özel açıkladı
Üç Kız Kardeş 52. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman?
Üç Kız Kardeş 52. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman?
Ali Koç kararını verdi
Ali Koç kararını verdi
İmamoğlu’ndan Erdoğan yaratmak!
İmamoğlu’ndan Erdoğan yaratmak!
İmamoğlu cephesinden Abdülkadir Selvi’ye cevap. Selvi, İstinaf’ın İmamoğlu’na cezayı onayladığını yazmıştı
İmamoğlu cephesinden Abdülkadir Selvi’ye cevap. Selvi, İstinaf’ın İmamoğlu’na cezayı onayladığını yazmıştı
Üniversiteli genç sokak röportajında herkesin hayatını özetledi
Üniversiteli genç sokak röportajında herkesin hayatını özetledi
Son Haberler
İki grup arasında kavga: 5 yaralı Güncel
İki grup arasında kavga: 5 yaralı
Ev arsa ve işyeri tapusu olanlar dikkat! Sizden habersiz satılmış olabilir Güncel
Ev arsa ve işyeri tapusu olanlar dikkat! Sizden habersiz satılmış olabilir
Şanlıurfalılara çürümüş tavuk yediren lokantacı Suriyeli çıktı. Çamaşır suyunda beyazlatıp beyazlatıp yedirmişler Güncel
Şanlıurfalılara çürümüş tavuk yediren lokantacı Suriyeli çıktı. Çamaşır suyunda beyazlatıp beyazlatıp yedirmişler
Hindistan'ın şiddet olayları: Ölenlerin sayısı 80'i geçti Dünya
Hindistan'ın şiddet olayları: Ölenlerin sayısı 80'i geçti
Sokakta başlayan kavga hastanede de devam etti: 14 yaralı Yaşam
Sokakta başlayan kavga hastanede de devam etti: 14 yaralı
Mantar toplarken uçurumdan düşüp öldü Yaşam
Mantar toplarken uçurumdan düşüp öldü