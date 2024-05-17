İstanbul'da eski nişanlısı tarafından sokak ortasında öldürüldü

Kaynak: DHA
İstanbul'da eski nişanlısı tarafından sokak ortasında öldürüldü
İstanbul’da işe giderken kendisini takip eden eski nişanlısının silahlı saldırısında hayatını kaybeden Bahar Kaban (28), memleketi Iğdır'da, gözyaşlarıyla toprağa verildi.

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde meydana gelen olayda, İddiaya göre; caddede yürüyerek çalıştığı iş yerine doğru seyir halinde ilerleyen Bahar Kaban, eski nişanlısı Gökhan Y.’nin kendisini takip edildiğini fark etti. Bunun üzerine Kaban ile Gökhan Y. arasında tartışma yaşandı.

Sokak ortasındaki tartışma esnasında Gökhan Y., yanındaki silahla Bahar Kaban'a 2 el ateş etti.

oi.jpg

Olay yerinde yaralanan Kaban, yere düştü. Saldırgan olay yerinden kaçarken, çevredekiler durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralandığı tespit edilen Bahar Kaban'ı ambulansla hastaneye kaldırdı. Kaban, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Bahar Kaban'ın cenazesi, dün adli tıp kurumunun morgundan alınarak baba ocağı Iğdır'a getirildi. Kaban’ın cenazesi Iğdır’da toprağa verildi.

Son Haberler
İmamoğlu: Arapça tabelaları yasaklayalım demek popülizm olur. İki yıl önce mücadele edeceğiz demişti Gündem
İmamoğlu: Arapça tabelaları yasaklayalım demek popülizm olur. İki yıl önce mücadele edeceğiz demişti
İnşaattan hırsızlığa tutuklama Gündem
İnşaattan hırsızlığa tutuklama
Mersin'in en güzel ilçesini yapay zeka seçti Yerel Haberler
Mersin'in en güzel ilçesini yapay zeka seçti
Elektrik dağıtım firması çalışanları akıma kapıldı: 1 ölü, 2 yaralı Yerel Haberler
Elektrik dağıtım firması çalışanları akıma kapıldı: 1 ölü, 2 yaralı
Cezası 32 bin 170 lira: Arabasında bulundurmayan yandı Ekonomi
Cezası 32 bin 170 lira: Arabasında bulundurmayan yandı
Yakışıklı Güvenlik’e rakip çıktı: Cilveli Güvenlik Gündem
Yakışıklı Güvenlik’e rakip çıktı: Cilveli Güvenlik
Tekstil fabrikasında yangın Gündem
Tekstil fabrikasında yangın