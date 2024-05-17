İstanbul'da eski nişanlısı tarafından sokak ortasında öldürüldü

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde meydana gelen olayda, İddiaya göre; caddede yürüyerek çalıştığı iş yerine doğru seyir halinde ilerleyen Bahar Kaban, eski nişanlısı Gökhan Y.’nin kendisini takip edildiğini fark etti. Bunun üzerine Kaban ile Gökhan Y. arasında tartışma yaşandı.

Sokak ortasındaki tartışma esnasında Gökhan Y., yanındaki silahla Bahar Kaban'a 2 el ateş etti.

Olay yerinde yaralanan Kaban, yere düştü. Saldırgan olay yerinden kaçarken, çevredekiler durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralandığı tespit edilen Bahar Kaban'ı ambulansla hastaneye kaldırdı. Kaban, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Bahar Kaban'ın cenazesi, dün adli tıp kurumunun morgundan alınarak baba ocağı Iğdır'a getirildi. Kaban’ın cenazesi Iğdır’da toprağa verildi.