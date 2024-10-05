İstanbul'da ev sahibi olmak hayal oldu. Fiyatları görenler köyüne dönüyor

İstanbul’da ev fiyatlarındaki yükseliş devam ediyor. Eylül ayında gerçekleştirilen bir gayrimenkul araştırmasına göre, şehir genelinde konut fiyatları bir senede yüzde 28 oranında artış gösterdi. Ortalama metrekare fiyatı 41 bin 267 TL’ye yaklaşırken, 100 metrekarelik bir evin ortalama fiyatı 4 milyon 127 bin TL oldu.

PRESTİJLİ İLÇELERDE FİYATLAR ZİRVEDE

İstanbul’un prestijli ilçeleri Sarıyer, Kadıköy ve Beşiktaş gibi yerlerde ise fiyatlar iki katına çıktı. Bu ilçelerde 100 metrekarelik bir evin fiyatı 12 milyon TL’ye ulaştı. Megakent genelindeki bu fiyat artışı, özellikle ilk kez ev sahibi olmak isteyenlerin hayallerini suya düşürdü.

İstanbul'un ilçelerinde 100 metrekare büyüklüğünde bir konutun ortalama fiyatları şöyle:

Esenyurt: 2 milyon 14 bin TL

Sultangazi: 2 milyon 800 bin TL

Beylikdüzü: 2 milyon 835 bin TL

Arnavutköy: 2 milyon 844 bin TL

Güngören: 2 milyon 982 bin TL

Silivri: 2 milyon 987 bin TL

Sultanbeyli: 3 milyon 66 bin TL

Avcılar: 3 milyon 130 bin TL

Bahçelievler: 3 milyon 155 bin TL

Sancaktepe: 3 milyon 188 bin TL

Esenler: 3 milyon 200 bin TL

Fatih: 3 milyon 283 bin TL

Gaziosmanpaşa: 3 milyon 295 bin TL

Bağcılar: 3 milyon 394 bin TL

Küçükçekmece: 3 milyon 469 bin TL

Pendik: 3 milyon 661 bin TL

Bayrampaşa: 3 milyon 702 bin TL

Çatalca: 3 milyon 757 bin TL

Büyükçekmece: 3 milyon 761 bin TL

Çekmeköy: 3 milyon 894 bin TL

Tuzla: 3 milyon 900 bin TL

Ümraniye: 4 milyon 369 bin TL

Kağıthane: 4 milyon 375 bin TL

Başakşehir: 4 milyon 387 bin TL

Kartal: 4 milyon 525 bin TL

Zeytinburnu: 4 milyon 573 bin TL

Eyüpsultan: 4 milyon 697 bin TL

Ataşehir: 4 milyon 999 bin TL

Maltepe: 5 milyon 87 bin TL

Şişli: 5 milyon 657 bin TL

Beyoğlu: 6 milyon 100 bin TL

Üsküdar: 6 milyon 246 bin TL

Şile: 6 milyon 371 bin TL

Adalar: 7 milyon 504 bin TL

Bakırköy: 8 milyon 329 bin TL

Beykoz: 9 milyon 544 bin TL

Kadıköy: 9 milyon 883 bin TL

Beşiktaş: 11 milyon 425 bin TL

Sarıyer: 11 milyon 573 bin TL