İstanbul'da ev sahibi olmak hayal oldu. Fiyatları görenler köyüne dönüyor

İstanbul’da ev fiyatlarındaki yükseliş devam ediyor. Eylül ayında gerçekleştirilen bir gayrimenkul araştırmasına göre, şehir genelinde konut fiyatları bir senede yüzde 28 oranında artış gösterdi. Ortalama metrekare fiyatı 41 bin 267 TL’ye yaklaşırken, 100 metrekarelik bir evin ortalama fiyatı 4 milyon 127 bin TL oldu.
PRESTİJLİ İLÇELERDE FİYATLAR ZİRVEDE
İstanbul’un prestijli ilçeleri Sarıyer, Kadıköy ve Beşiktaş gibi yerlerde ise fiyatlar iki katına çıktı. Bu ilçelerde 100 metrekarelik bir evin fiyatı 12 milyon TL’ye ulaştı. Megakent genelindeki bu fiyat artışı, özellikle ilk kez ev sahibi olmak isteyenlerin hayallerini suya düşürdü.
İstanbul'un ilçelerinde 100 metrekare büyüklüğünde bir konutun ortalama fiyatları şöyle:
Esenyurt: 2 milyon 14 bin TL
Sultangazi: 2 milyon 800 bin TL
Beylikdüzü: 2 milyon 835 bin TL
Arnavutköy: 2 milyon 844 bin TL
Güngören: 2 milyon 982 bin TL
Silivri: 2 milyon 987 bin TL
Sultanbeyli: 3 milyon 66 bin TL
Avcılar: 3 milyon 130 bin TL
Bahçelievler: 3 milyon 155 bin TL
Sancaktepe: 3 milyon 188 bin TL
Esenler: 3 milyon 200 bin TL
Fatih: 3 milyon 283 bin TL
Gaziosmanpaşa: 3 milyon 295 bin TL
Bağcılar: 3 milyon 394 bin TL
Küçükçekmece: 3 milyon 469 bin TL
Pendik: 3 milyon 661 bin TL
Bayrampaşa: 3 milyon 702 bin TL
Çatalca: 3 milyon 757 bin TL
Büyükçekmece: 3 milyon 761 bin TL
Çekmeköy: 3 milyon 894 bin TL
Tuzla: 3 milyon 900 bin TL
Ümraniye: 4 milyon 369 bin TL
Kağıthane: 4 milyon 375 bin TL
Başakşehir: 4 milyon 387 bin TL
Kartal: 4 milyon 525 bin TL
Zeytinburnu: 4 milyon 573 bin TL
Eyüpsultan: 4 milyon 697 bin TL
Ataşehir: 4 milyon 999 bin TL
Maltepe: 5 milyon 87 bin TL
Şişli: 5 milyon 657 bin TL
Beyoğlu: 6 milyon 100 bin TL
Üsküdar: 6 milyon 246 bin TL
Şile: 6 milyon 371 bin TL
Adalar: 7 milyon 504 bin TL
Bakırköy: 8 milyon 329 bin TL
Beykoz: 9 milyon 544 bin TL
Kadıköy: 9 milyon 883 bin TL
Beşiktaş: 11 milyon 425 bin TL
Sarıyer: 11 milyon 573 bin TL