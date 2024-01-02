İstanbul’da firari hükümlü operasyonu: 109 yıl hapis cezasıyla aranan şahıs da yakalandı

Kaynak: DHA
İstanbul’da firari hükümlü operasyonu: 109 yıl hapis cezasıyla aranan şahıs da yakalandı
İstanbul’da düzenlenen operasyonda, hakkında hapis cezası ve yakalama kararı olan 3 bin 634 şahıs yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından, 2023 yılının son haftasında, firari hükümlülere yönelik operasyon yapıldı. Önceden belirlenen evlere yapılan baskınlarda, hakkında hapis cezası ve yakalama kararı bulunan toplam 3 bin 634 şüpheli şahıs gözaltına alındı. 2005 yılında, gasp suçundan 109 yıl 3 ay hapis cezası bulunan firari suçlu Serkan C.’de yakalandı.

Yapılan operasyon sonucu yakalanan 995 şahsın, kesinleşmiş hapis cezası olduğu iletildi. 2 bin 396 kişinin ise yakalama kararı olduğu ortaya çıktı.

Yakalanan kişiler arasında, 2005 yılında İstanbul Kadıköy’de gasp suçundan yargılanıp hakkında 109 yıl 3 ay hapis cezası bulunan firari Serkan C.’nin de olduğu iletildi. Serkan C., Asayiş Şube Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

istanbulda-firari-hukumlulere-operasyon-109-yil-hapis-cezasiyla-aranan-supheli-de-yakalandi-9512-dhaphoto4.jpg

istanbulda-firari-hukumlulere-operasyon-109-yil-hapis-cezasiyla-aranan-supheli-de-yakalandi-9512-dhaphoto1.jpg

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