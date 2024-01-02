İstanbul’da firari hükümlü operasyonu: 109 yıl hapis cezasıyla aranan şahıs da yakalandı

Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından, 2023 yılının son haftasında, firari hükümlülere yönelik operasyon yapıldı. Önceden belirlenen evlere yapılan baskınlarda, hakkında hapis cezası ve yakalama kararı bulunan toplam 3 bin 634 şüpheli şahıs gözaltına alındı. 2005 yılında, gasp suçundan 109 yıl 3 ay hapis cezası bulunan firari suçlu Serkan C.’de yakalandı.

Yapılan operasyon sonucu yakalanan 995 şahsın, kesinleşmiş hapis cezası olduğu iletildi. 2 bin 396 kişinin ise yakalama kararı olduğu ortaya çıktı.

Yakalanan kişiler arasında, 2005 yılında İstanbul Kadıköy’de gasp suçundan yargılanıp hakkında 109 yıl 3 ay hapis cezası bulunan firari Serkan C.’nin de olduğu iletildi. Serkan C., Asayiş Şube Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.