İstanbul'da gemi trafiğine sis engeli! Seferler iptal edildi

İstanbul Boğazı gemi trafiği kısıtlı görüş nedeniyle çift yönde ve geçici olarak askıya alındı.

Şehir Hatları tarafından yapılan açıklama şu şekilde;

Değerli yolcularımız, elverişsiz hava koşulları sebebiyle aşağıdaki seferlerimiz ikinci bir duyuruya kadar yapılamayacaktır.

Anadolu Kavağı-Üsküdar Hattı

Beykoz-Eminönü Boğaz Hattı

07:20 Rumeli Kavağı-Eminönü Hattı Seferi

Bilgilerinize sunarız.

ÇANAKKALE'DE DE SİS ENGELİ

Boğazda etkili olan sis nedeniyle Çanakkale-Eceabat ve Çanakkale-Kilitbahir arasındaki feribot seferleri de geçici olarak durduruldu.

Çanakkale Boğazı'nda gemi geçişlerine sis engeli

Detaylar geliyor...