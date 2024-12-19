İstanbul'da gemi trafiğine sis engeli! Seferler iptal edildi

İstanbul Boğazı gemi trafiği kısıtlı görüş nedeniyle çift yönde ve geçici olarak askıya alındı.
Şehir Hatları tarafından yapılan açıklama şu şekilde;
Değerli yolcularımız, elverişsiz hava koşulları sebebiyle aşağıdaki seferlerimiz ikinci bir duyuruya kadar yapılamayacaktır.
Anadolu Kavağı-Üsküdar Hattı
Beykoz-Eminönü Boğaz Hattı
07:20 Rumeli Kavağı-Eminönü Hattı Seferi
Bilgilerinize sunarız.
ÇANAKKALE'DE DE SİS ENGELİ
Boğazda etkili olan sis nedeniyle Çanakkale-Eceabat ve Çanakkale-Kilitbahir arasındaki feribot seferleri de geçici olarak durduruldu.
Çanakkale Boğazı'nda gemi geçişlerine sis engeli
Detaylar geliyor...