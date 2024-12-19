İstanbul'da gemi trafiğine sis engeli! Seferler iptal edildi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
İstanbul'da gemi trafiğine sis engeli! Seferler iptal edildi

İstanbul Boğazı gemi trafiği kısıtlı görüş nedeniyle çift yönde ve geçici olarak askıya alındı.

İstanbul Boğazı gemi trafiği kısıtlı görüş nedeniyle çift yönde ve geçici olarak askıya alındı.

Şehir Hatları tarafından yapılan açıklama şu şekilde;

Değerli yolcularımız, elverişsiz hava koşulları sebebiyle aşağıdaki seferlerimiz ikinci bir duyuruya kadar yapılamayacaktır.

Anadolu Kavağı-Üsküdar Hattı

Beykoz-Eminönü Boğaz Hattı

07:20 Rumeli Kavağı-Eminönü Hattı Seferi

Bilgilerinize sunarız.

ÇANAKKALE'DE DE SİS ENGELİ

Boğazda etkili olan sis nedeniyle Çanakkale-Eceabat ve Çanakkale-Kilitbahir arasındaki feribot seferleri de geçici olarak durduruldu.

Çanakkale Boğazı'nda gemi geçişlerine sis engeliÇanakkale Boğazı'nda gemi geçişlerine sis engeli

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