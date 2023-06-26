İstanbul'da göçmen kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

İstanbul'da göçmen kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İstanbul'da göçmen kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, "göçmen kaçakçılığı" suçunun önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

Yapılan araştırmada sınır illerine sıklıkla gidip geldiği tespit edilen iki araç ve sürücüleri takibe alan ekipler, söz konusu araçların düzensiz göçmenlerin sevkinde kullanıldığını belirledi.

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, Hadımköy gişelerinde durdurdukları araçlarda yaptıkları aramada, 18 düzensiz göçmeni yakaladı.

Araçların sürücüleri C.B. ve M.K. polis ekiplerince gözaltına alındı.

Yakalanan düzensiz göçmenlerin, kaçak yollarla yurt dışına çıkmak için gittikleri Yunanistan sınırını geçemeyince kişi başı 5'er bin lira vererek İstanbul'a geri getirildikleri belirlendi.

Muhafaza altına alınan düzensiz göçmenler geri gönderme merkezine teslim edildi.

Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu kapsamında 103 bin 320 lira idari para cezası uygulanan C.B. ve M.K. ise emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Öne Çıkanlar
Vatandaşı kabız edecek tuvalet fiyatı. Fiyatını görmeden giren yandı. Vatandaş hiç bu kadar 'sıkışmamıştı'
Vatandaşı kabız edecek tuvalet fiyatı. Fiyatını görmeden giren yandı. Vatandaş hiç bu kadar 'sıkışmamıştı'
Mehmet Büyükekşi'nin Beşiktaş planını Gürel Yurttaş açıkladı
Mehmet Büyükekşi'nin Beşiktaş planını Gürel Yurttaş açıkladı
Aziz Yıldırım'ın basın toplantısında uyuyakalan muhabirin kim olduğu ortaya çıktı
Aziz Yıldırım'ın basın toplantısında uyuyakalan muhabirin kim olduğu ortaya çıktı
AKP'nin talan anlayışı nedeniyle 25 köy maden arama tehdidiyle karşı karşıya
AKP'nin talan anlayışı nedeniyle 25 köy maden arama tehdidiyle karşı karşıya
Türk kelimesinin kökeni; Türk adı nereden geldi?
Türk kelimesinin kökeni; Türk adı nereden geldi?
İmamoğlu İbrahim Selim’e bu sözleri kim için söyledi?
İmamoğlu İbrahim Selim’e bu sözleri kim için söyledi?
Son Haberler
İETT otobüsüne balta ile saldıran İETT otobüsü şoförü tutuklandı Güncel
İETT otobüsüne balta ile saldıran İETT otobüsü şoförü tutuklandı
Seçim sonucunun devasa soru işaretleri - Recep Muhlis GÜR Konuk Kalem
Seçim sonucunun devasa soru işaretleri - Recep Muhlis GÜR
'Galatasaray Paredes ile anlaştı' Spor
'Galatasaray Paredes ile anlaştı'
Kurban etini 24 saat bekletmeden tüketmeyin Sağlık
Kurban etini 24 saat bekletmeden tüketmeyin
Göçmen kaçakçılığı yapan 4 şüpheli tutuklandı Güncel
Göçmen kaçakçılığı yapan 4 şüpheli tutuklandı
Vatandaşı kabız edecek tuvalet fiyatı. Fiyatını görmeden giren yandı. Vatandaş hiç bu kadar 'sıkışmamıştı' Ekonomi
Vatandaşı kabız edecek tuvalet fiyatı. Fiyatını görmeden giren yandı. Vatandaş hiç bu kadar 'sıkışmamıştı'
Zabıtadan kaçan ilçeyi birbirine kattı Güncel
Zabıtadan kaçan ilçeyi birbirine kattı