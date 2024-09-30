İstanbul'da haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğu yaşanıyor

İstanbul'da haftanın ilk iş günü sabah saatlerinde trafik yoğunluğu meydana geldi. Okul mesaisinin başlaması ve işe gidenlerin etkisiyle, Anadolu ve Avrupa yakasında D-100 kara yolu, TEM Otoyolu ile bağlantı yollarında yoğunluk arttı.

AVRUPA YAKASI

Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolunda Küçükçekmece Yenibosna, Edirnekapı, Haliç Köprüsü girişi, Halıcıoğlu, Okmeydanı, Çağlayan, Mecidiyeköy ve Zincirlikuyu gibi noktalar yoğun trafikte seyrediyor. TEM Otoyolu'nda Bağcılar ile Esenler arasında da yoğunluk yaşanıyor. Mahmutbey Gişeler mevkiinde trafik akıcı, ancak TEM Otoyolu bağlantı yollarında araçlar yavaş ilerliyor.

ANADOLU YAKASI

Anadolu Yakası'nda, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Avrasya Tüneli girişlerinde ve bu yollara bağlanan ana ve ara yollarda yoğunluk gözlemleniyor. D-100 kara yolunun Pendik, Kartal, Maltepe ve Kadıköy mevkilerinde trafik yavaş seyrediyor. Tuzla Aydıntepe yan yoldan D-100 kara yoluna katılım noktasında yaşanan bir hasarlı kaza, bölgedeki trafik sıkışıklığını artırdı.

TEM Otoyolu’nun Ataşehir, Ümraniye ve Kavacık mevkilerinde de yoğunluk nedeniyle sürücüler yavaş ilerliyor. Avrasya Tüneli Anadolu-Avrupa istikametinde girişte oluşan yoğunluk Göztepe mevkisine kadar uzanıyor. Kartal Samandıra'da yapılan çalışmalardan dolayı TEM bağlantı yolunda da trafik yoğunluğu yaşanıyor.

TOPLU TAŞIMA DURUMLARI

Kentte toplu taşıma araçlarını kullanmak isteyen vatandaşlar, metro, metrobüs ve otobüs duraklarında yoğunluk oluşturdu. Metrobüs hattında Altunizade ve Mecidiyeköy duraklarında araçlara binmek için uzun kuyruklar oluştu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cep Trafik Haritası verilerine göre, sabah saatlerinde kent genelindeki trafik yoğunluğu yüzde 72 olarak ölçüldü; Avrupa Yakası'nda yüzde 60, Anadolu Yakası'nda ise yüzde 80 seviyelerine ulaştı.