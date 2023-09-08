İstanbul’da hava durumu nasıl olacak? Bugün hava durumu nasıl?

Geçtiğimiz gün İstanbul’da kuvvetli sağanak yağış su baskınlarına ve hasara neden olmuştu. Vatandaşlar Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan İstanbul’un hava durumu merak ediliyor. Peki, İstanbul’da hava durumu nasıl olacak? Bugün hava durumu nasıl?

İstanbul’da hava durumu nasıl olacak? Bugün hava durumu nasıl?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 8 Eylül Cuma yani bugün için İstanbul’un hava durumunu paylaştı. Vatandaşlar İstanbul’da yağışların ne zaman kadar devam edeceğini merak ediyor. Peki, İstanbul’da hava durumu nasıl olacak? Bugün hava durumu nasıl?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 8 Eylül hava durumu tahminleri açıklandı. Yeni rapora göre İstanbul dahil 16 il için kuvvetli sağanak uyarısı yapıldı. Özellikle Eskişehir ve Kütahya ile Afyonkarahisar ve Uşak'ın kuzey, Manisa'nın doğu kesimlerinde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın güneydoğusu ile İstanbul ve Kırklareli'nin Karadeniz kıyıları, İç Ege, Akdeniz'in Toroslar Mevkii ve Isparta çevreleri, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Bolu ve Sinop çevreleri ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

İSTANBUL’DA HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Marmara bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

İstanbul’da hava durumu 8 Eylül Cuma günü için çok bulutlu, bugün kuzey kıyıları öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

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