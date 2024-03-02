İstanbul'da hayır yemeğine silahlı saldırı

Kaynak: DHA
İstanbul'da hayır yemeğine silahlı saldırı
Sultangazi'de meydana gelen olayda, motosikletle gelen iki saldırgan, bir hayır yemeği etkinliği sırasında silahlı saldırı düzenledi.

Şans eseri kimse yaralanmazken, saldırganlardan biri vatandaşlar tarafından, diğeri ise polis tarafından bacağından vurularak yakalandı.

Olay, Gazi Mahallesi 1413 Sokak'ta saat 16.30 sularında gerçekleşti. İddiaya göre, motosikletli 2 kişi, sokakta düzenlenen hayır yemeğine gelerek silahla ateş etmeye başladı. Silah seslerini duyan çevre sakinleri, saldırganlara müdahale etti. Yemeğe katılanlardan şans eseri kimse yaralanmazken, olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Polis ekipleri, vatandaşlar tarafından yakalanan bir saldırganı gözaltına alırken, diğer saldırganı yakalamak için çalışmalara başladı. Kaçmaya çalışan saldırgan, polislerle çatışmaya girdi ve ayağından vurularak yakalandı. Saldırganlar polis merkezine götürülürken, olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri boş kovanları ve motosikleti inceledi ve delilleri muhafaza altına aldı.

Silahlı saldırının, suç örgütü lideri Volkan Rençber'in dayısının lokma hayır yemeği sırasında gerçekleştiği öğrenildi. Polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlatırken, çevrede güvenlik önlemleri alındı.

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