İstanbul'da hissedilen deprem kamerada! İlk görüntüler geldi

İstanbul'da hissedilen deprem meydana geldi. Tekirdağ Marmaraereğlisi'nde olan depremin büyüklüğü 5.3 büyüklüğünde olduğu belirtildi. İlk görüntüler geldi. Görüntülerde vatandaşların paniği görüldü.

İstanbul ve çevrelerinde hissedilen şiddetli bir deprem meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi'nin verilerinde ise depremin büyüklüğü 5.3 olarak açıklandı. 12.5 km derinlikte meydana gelen deprem saat 14.55'de oldu.

İstanbul ve çevrelerinde hissedilen şiddetli bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi'nin verilerinde ise depremin büyüklüğü 5.3 olarak açıklandı. 12.5 km derinlikte meydana gelen deprem saat 14.55'de oldu.

Deprem uzmanı canlı yayında gerildi! Sunucu çıldırttı: 'Anlamıyor musunuz?'

İstanbul'da hissedilen deprem!

İstanbul Valiliği ise "Marmara Denizi’nin Marmara Ereğlisi açıklarında meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki depremin ardından şu ana kadar İstanbul’da herhangi bir hasar bilgisi alınmamıştır. Saha ekiplerimiz, şehir genelinde incelemelere başlamıştır. Vatandaşlarımızdan, hasarlı olabileceği düşünülen yapılara yaklaşmamalarını ve yetkili kurumların açıklamalarını takip etmelerini rica ediyoruz" bilgilendirmesini yaptı.