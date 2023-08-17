İstanbul'da huzur denetimi

İatanbul Emniyet Müdürlüğü il genelinde ‘Huzur Uygulaması’ gerçekleştirdi.

KAYNAK: İHA
İstanbul'da huzur denetimi

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı asayiş ekipleri tarafından il genelinde ‘Huzur Uygulaması’ yapıldı.

İstanbul'da birçok noktada gerçekleştirilen uygulamaya Narkotik Suçlarla Mücadele, Mali Suçlarla Mücadele, Terörle Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Özel Harekat, Çevik Kuvvet, Deniz Liman Şube ve Trafik ekiplerinin de aralarında bulunduğu çok sayıda polis ekibi destek verdi.

Şüpheli kişilere yönelik Genel Bilgi Tarama (GBT) kontrolleri yapılan denetimlerde araçlar didik didik aranırken bagajlarda bulunan valiz ve çantalar da narkotik köpeği ‘Kimy’ yardımıyla kontrol edildi. Şüphe üzerine durdurulan bir şahsın ise üzerinden uyuşturucu madde çıktı. Şahıs ekipler tarafından gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

ipoliks.jpg

uikujkuji.jpg

Öne Çıkanlar
AKP’nin taşeronlaştırdığı ASM sistemi arapsaçına döndü: Doktorlar taşeron, sağlıkçılar grup elemanı oldu
AKP’nin taşeronlaştırdığı ASM sistemi arapsaçına döndü: Doktorlar taşeron, sağlıkçılar grup elemanı oldu
E-devlet'ten TC kimlik numarası herkese nasıl gizlenir
E-devlet'ten TC kimlik numarası herkese nasıl gizlenir
Şener Üşümezsoy bu defa İstanbul depreminin nerede olacağını açıkladı
Şener Üşümezsoy bu defa İstanbul depreminin nerede olacağını açıkladı
Litresini 35 liraya satıyorlar. Almanlara rakip oldular
Litresini 35 liraya satıyorlar. Almanlara rakip oldular
Devlet okulları ve devlet hastaneleri parasızmış
Devlet okulları ve devlet hastaneleri parasızmış
KYK burs başvurusu nasıl yapılır? 2023 KYK burs/ kredi başvuruları ne zaman?
KYK burs başvurusu nasıl yapılır? 2023 KYK burs/ kredi başvuruları ne zaman?
Son Haberler
İsrail, Batı Şeria'da 1 Filistinliyi öldürdü Dünya
İsrail, Batı Şeria'da 1 Filistinliyi öldürdü
Eminönü'nde halk otobüsü denize düştü Güncel
Eminönü'nde halk otobüsü denize düştü
Polonya sandık başına gidiyor. Konu: göçmenler Dünya
Polonya sandık başına gidiyor. Konu: göçmenler
Şenol Güneş'ten sürpriz karar. Neftçi 11'i belli oldu. Maç şifresiz kanalda Spor
Şenol Güneş'ten sürpriz karar. Neftçi 11'i belli oldu. Maç şifresiz kanalda
İsmail Kartal'dan rotasyon kararı. F.Bahçe'nin Maribor 11'i belli oldu Spor
İsmail Kartal'dan rotasyon kararı. F.Bahçe'nin Maribor 11'i belli oldu
Zafer Arapkirli Arapların maskesini düşürdü. Arapların Sportswashing yöntemini ifşa etti Spor
Zafer Arapkirli Arapların maskesini düşürdü. Arapların Sportswashing yöntemini ifşa etti