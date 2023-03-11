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İstanbul'da huzur uygulaması yapıldı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince şehrin birçok noktasında "Huzur İstanbul Uygulaması" gerçekleştirildi.

Haber Giriş: 11 Mart 2023 Cumartesi - 22:02
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İstanbul'da huzur uygulaması yapıldı

İstanbul'da huzur uygulaması yapıldı
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İlçe emniyet müdürlükleri ile Önleyici Hizmetler, Narkotik Suçlarla Mücadele, Özel Harekat ve Trafik Denetleme şube müdürlüklerinde görevli polislerin katılımıyla başta Beyoğlu, Fatih ve Kadıköy olmak üzere İstanbul genelinde 180'den fazla noktada asayiş uygulaması yapıldı.

Polis kontrol noktalarında durdurulan araçlar ekipler tarafından arandı. Sürücü ve yolcuların üst araması ile Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolleri gerçekleştirildi.

Fatih'te Millet Caddesi'ndeki kontrol noktasında durdurulan bir motosiklet sürücüsüne ehliyeti bulunmadığı için 8 bin 190 lira, plakayı kapattığı için 1671 lira, motosiklet sahibine de 8 bin 190 lira olmak üzere toplam 18 bin 51 lira ceza kesildi.

Narkotik köpeklerinin de katıldığı uygulamaya polis helikopteri de destek verdi. (AA)

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