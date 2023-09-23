İstanbul'da İETT otobüsü tramvaya çarptı

İstanbul'da T1 Kabataş- Bağcılar Tramvay Hattı'nın Fındıklı durağında İETT otobüsü tramvaya çarptı. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kaza nedeniyle Karaköy istikametinde yoğunluk oluştu.

İstanbul'da İETT otobüsü tramvaya çarptı

Kaza, Meclis-i Mebusan Caddesi'nde saat 16.15 sıralarında meydana geldi. Fatih Sultan Mehmet- Kabataş seferini yapan İETT otobüsü yolcularını boşalttıktan sonra Fındıklı Durağına dönerken Kabataş-Bağcılar seferini yapan tramvaya çarptı.

KAZADA ÖLEN YADA YARALANAN OLMADI

Vatandaşların ihbarıyla olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken otobüsün ön camı ve aynası kırıldı. Trafikte ise çift yönlü olarak yoğunluk yaşandı. Kaza yapan otobüs durağa çekilirken, tramvay seferine devam etti.

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