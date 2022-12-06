İstanbul'da iki haftada 3 bin 200 kaçak göçmen yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçak göçmenlere yönelik 21 Kasım-4 Aralık tarihleri arasında çalışma yürüttü.
Düzensiz göçmenlerin tespiti ve gerekli idari işlemlerin yapılabilmesi amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında farklı uyruklarda 3 bin 200 kişi yakalandı.
Yakalanan kaçak göçmenlerin emniyetteki işlemlerin ardından Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildiği öğrenildi. (AA)
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