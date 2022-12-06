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İstanbul'da iki haftada 3 bin 200 kaçak göçmen yakalandı

İstanbul'da iki hafta içinde yakalanan 3 bin 200 kaçak göçmen, Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Haber Giriş: 6 Aralık 2022 Salı - 11:35
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İstanbul'da iki haftada 3 bin 200 düzensiz göçmen yakalandı

İstanbul'da iki haftada 3 bin 200 kaçak göçmen yakalandı
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçak göçmenlere yönelik 21 Kasım-4 Aralık tarihleri arasında çalışma yürüttü.

Düzensiz göçmenlerin tespiti ve gerekli idari işlemlerin yapılabilmesi amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında farklı uyruklarda 3 bin 200 kişi yakalandı.

Yakalanan kaçak göçmenlerin emniyetteki işlemlerin ardından Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildiği öğrenildi. (AA)

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