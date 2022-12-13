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Kadın sürücüler kazadan sonra birbirine girdi. Erkekler de gülerek söyledi

İstanbul'da kadın sürücüler kazadan sonra birbirine girdi. Aralarında yaşanan tartışma kameralara da yansıdı.

Haber Giriş: 13 Aralık 2022 Salı - 14:04
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İstanbul'da iki kadın sürücü kazadan sonra birbirine girdi. Erkekler de gülerek söyledi

Kadın sürücüler kazadan sonra birbirine girdi. Erkekler de gülerek söyledi
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İstanbul Sultangazi'de, meydana gelen kaza sonrası sinirlenen kadın sürücü, kazaya karışan diğer kadın sürücü ile tartıştı. Otomobile yumruk atarak diğer sürücünün üzerine yürüyen kadını, yoldan geçenler sakinleştirmeye çalıştı. Sürücülerin arasında yaşananları çevredekiler cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

DHA'da yer alan habere göre, kaza, dün öğlen saatlerinde 75. Yıl Mahallesi Lütfü Aykaç Bulvarı'nda meydana geldi. İki otomobilin karıştığı maddi hasarlı kaza sonrası kadın sürücüler araçlarından inerek, hasar durumunu kontrol etti. Bu sırada sürücülerden biri sinirlenerek, kazaya karışan diğer sürücü ile tartışmaya başladı. Tartışma sırasında sürücü, diğer sürücünün üzerine yürüyerek tepki gösterdi. Tartıştığı sürücünün otomobiline elleriyle vurarak bağıran sürücüyü, çevreden geçen başka biri sakinleştirmeye çalıştı. Yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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ismail ç
13.12.2022 15:31
arkadan vurduğu için suçlu olduğunu bilmiyor sanırım  
 
GK
13.12.2022 14:53
ARKADAN ÇARPAN 8:8 KABAHATLİDİR.  
 
Ramiz Ağa
13.12.2022 14:12
Ablaya İlk kez arkadan vurmuşlar galiba.  
 
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