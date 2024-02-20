İstanbul’da IŞİD operasyonu: 18 gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından IŞİD silahlı terör örgütüne yönelik devam eden soruşturmalar kapsamında, terör örgütüyle bağlantılı olarak Türkiye’de faaliyet gösteren şahıslarla çatışma bölgeleriyle bağlantılı örgüte destek olan yabancı uyruklu şahıslar belirlendi.

İstanbul'da ikamet ettiği belirlenen 19 şüphelinin yakalanmasına yönelik gerçekleştirilen operasyonda, 18 şahıs yakalandı ve gözaltına alındı. Diğer 1 şahsın yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü belirtildi.