İstanbul’da kafeye silahlı saldırı: 1’i ağır 3 yaralı

Bağcılar Göztepe Mahallesi Maslak Caddesi üzerinde bulunan bir kafede meydana gelen olayda, kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişiler tarafından kafeye silahlı saldırı düzenlendi. Kafeye onlarca mermi sıkılırken, saldırı esnasında orada bulunan Y.A., N.C. ve M.B. İsimli 3 kişiye kurşun isabet etti.

Vatandaşların ihbarı sonucunda, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı. M.B.’nin durumunun ağır olduğu bildirildi.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, olay yeri inceleme ekipleri de incelemelerde bulundu. Saldırının ardından olay yerinden kaçan şahısları yakalamak için, polis ekiplerinin çalışma başlattığı belirtildi.