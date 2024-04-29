İstanbul’da kafeye silahlı saldırı: 1’i ağır 3 yaralı

Kaynak: İHA
İstanbul’da kafeye silahlı saldırı: 1’i ağır 3 yaralı
İstanbul’un Bağcılar ilçesinde henüz kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişiler tarafından bir kafeye silahlı saldırı gerçekleştirildi. Saldırı sırasında onlarca mermi sıkılırken, 1’i ağır 3 kişi yaralandı.

Bağcılar Göztepe Mahallesi Maslak Caddesi üzerinde bulunan bir kafede meydana gelen olayda, kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişiler tarafından kafeye silahlı saldırı düzenlendi. Kafeye onlarca mermi sıkılırken, saldırı esnasında orada bulunan Y.A., N.C. ve M.B. İsimli 3 kişiye kurşun isabet etti.

Vatandaşların ihbarı sonucunda, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı. M.B.’nin durumunun ağır olduğu bildirildi.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, olay yeri inceleme ekipleri de incelemelerde bulundu. Saldırının ardından olay yerinden kaçan şahısları yakalamak için, polis ekiplerinin çalışma başlattığı belirtildi.

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