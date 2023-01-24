15 yaşındaki çocuğun darbedilmesi davasında karar

Kağıthane'de bir fabrikada çalışan ve daha önce beyin ameliyatı olan 15 yaşındaki E. Y.'nin aynı işyerinde çalışan 30 yaşındaki Yücel Bayır tarafından darbedilmesi, darp anlarının Bayram Samet Karadağ tarafından cep telefonuyla kayda alınmasıyla ilgili İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nca jet hızla iddianame hazırlanmıştı. Çocuğun dayak yediği anlara ilişkin görüntüler kamuoyunda infial yaratmıştı. Dayak olayıyla ilgili gözaltına alındıktan sonra adli kontrolle serbest bırakılan iki sanığın yargılandığı davada bugün karar çıktı. İstanbul 20. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuksuz sanıklar Yücel Bayır ve Bayram Samet Karadağ katılmadı. Mağdur E.Y. de duruşmada hazır bulundu.

Duruşma savcısı esas hakkındaki mütalaasında, Bayram Samet Karadağ ve Yücel Bayır'ın "Silahla kasten yaralama" suçunda beraatine, sanık Yücel Bayır'ın E.Y'ye defalarca tokat atarak darbetmesi nedeniyle de "Basit yaralama" suçundan cezalandırılmasını talep etti.

ŞİKAYETÇİ AVUKATI: "ŞİKAYETİMİZ DEVAM EDİYOR"

Şikayetçi avukatı Ayşenur Şen, mütalaaya katıldıklarını ve şikayetlerinin devam ettiğini belirtti. Şikayetçi E.Y. de avukatının beyanına katıldığını ifade etti.

SANIK AVUKATI: "KASTEN DARBETMEDİ, EĞLENCE AMACIYLA ÇEKİLDİ"

Sanık avukatı Süleyman Deniz, "Orjinal video görüntüleri incelendiğinde olayın tamamen şaka amaçlı olarak gerçekleştiği, müvekkilimiz Yücel Bayır'ın kasten mağdura vurup darp etmesinin söz konusu olmadığı, eğlence amacıyla çekilen şaka yollu video olduğu anlaşılmaktadır. Müvekkilimizin kastının bulunmaması nedeniyle öncelikle beraatine, aksi halde lehe hükümlerin uygulanmasını talep ederim" dedi.

BİR SANIĞA BERAAT

Mahkeme, sanık Bayram Samet Karadağ hakkında "Beden ve ruh bakımından kendisini koruyamayacak şekilde canavarca hisle basit yaralama" suçundan inandırıcı, kesin ve yeterli delil olmadığından beraatine karar verildi.

DARBEDEN SANIĞA CEZA

Mahkeme, sanık Yücel Bayır hakkında olaydan 6 ay öncesinde mağdura karşı "Beden ve ruh bakımından kendisini koruyamayacak kişiye karşı silahla kasten yaralama" suçundan cezalandırılması talebiyle dava açılmışsa da yeterli delil olmadığı gerekçesiyle beraatine hükmetti.

Sanık Yücel Bayır için 13 Kasım 2020 tarihinde mağdura karşı "Beden ve ruh bakımından kendisini koruyamayacak şekilde canavarca hisle kasten basit yaralama" suçunu işlediğinin sabit olduğunu belirten mahkeme, alt sınırdan uzaklaşarak önce 6 ay hapis cezası verdi. Suçu "canavarca hisle işlemesini" dikkate alan mahkeme, Yücel Bayır hakkında artırım uygulayarak 9 ay hapis cezasına çarptırdı. Sanığın daha önce kasıtlı bir suçtan mahkum olmadığı, kişiliği, duruşmadaki tutum ve davranışlarını dikkate alan mahkeme, yeniden suç işlemeyeceği hususunda kanaat oluştuğundan hükmün açıklanmasını geri bıraktı. Mahkeme, sanık hakkında 5 yıllık denetim süresine tabi tutulmasına hükmetti. Bu süre içinde herhangi bir suç işlemezse bu dava düşecek.

OLAYIN GEÇMİŞİ

İddianamede 14 Kasım 2020 günü başvuru yapılarak henüz 15 yaşında olan mağdurun darp edildiği bildirilerek soruşturma başlatıldığı anlatıldı. Sanık Bayram Samet Karadağ'ın iş yeri sahibi olduğu, sanık Yücel Bayır'ın aynı işyerinde kaplama ustası olarak çalıştığı ve mağdur E'nin sanık Yücel'in yanında yaklaşık bir yıldır çırak olarak çalıştığı belirtildi. İddianamede, müracaattan 3 hafta önce hiçbir geçerli neden yokken sanık Yücel Bayır'ın, mağdura defalarca tokat attığı, diğer sanığın ise darp anlarını görüntüye aldığı, her ne kadar Bayram'ın darp etme görüntüsü yoksa da kayıtlarda "Evet Yücel abi, devam et. Yücel abi böyle bitmez. Yücel abi" diyerek sanık Yücel'in mağduru darp etme kararlılığını kuvvetlendirdiği kaydedildi. Mağdurun henüz 15 yaşında olduğu, henüz fiziksel gelişimi tamamlamadığı, kamera görüntülerinde mağdurun darp edilme eylemine hiçbir karşılık veremediği, tamamen korumacı bir tavır aldığı vurgulandı. Mağdurun ifadesinde, bu olaylardan 6 ay önce sanık Yücel Bayır'ın sağ işaret parmağını tahta kesme makinesiyle kestiğini söylediği de yer aldı. İddianamede, sanık Bayram Samet Karadağ'ın "Beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı canavarca hisle yaralama" suçundan 8 aydan 2 yıla kadar hapsi istendi. Sanık Yücel Bayır hakkında ayrıca "Beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı silahla yaralama" ve "Beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı canavarca hisle yaralama" suçundan toplam 1 yıl 2 aydan 3 yıl 6 aya kadar hapis talep edildi.

Mağdur E.Y ilk duruşmada psikolog eşliğinde ifade vermişti. Mağdur E.Y. ifadesinde, "Babam cezaevindeydi. Ben de sanık Bayram Samet Karadağ'ın babasına ait işyerinde çırak olarak çalışıyordum. Ara sıra sebepler bulup bu işyerinde çalışan Yücel Bayır, beni eliyle vurup dövüyordu. Az da olsa diğer sanık Bayram Samet de dövüyordu. Bir keresinde çalışırken elim testereyle kesildi. Sanık Bayram Samet'in babası Hasan Karadağ, 'Sigortan yok başımızı belaya sokma. Doktora cam kesiği dersin' diye söylendi. Ben de amcamla gittiğimde testere kesiği demiştim. Olay tarihinde çalışırken sanık Yücel beni çağırmış ama ben gürültü nedeniyle duymadım. Gelip beni eliyle dövdü. Yere yatırıp tekme ve yumrukla vurdu. O sırada Bayram da cep telefonuyla kameraya çekti. Bir yandan da güldü. Ancak Bayram bana vurmadı. Daha sonra sanık Yücel çekilen videoyu bana atmış. Amcam telefonumda görünce karakola gidip şikayetçi olduk. Ben sanıklardan şikayetçiyim" demişti.

(Kaynak: DHA)