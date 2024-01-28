İstanbul’da kar bekleyenlere müjde. Yağış başladı İstanbul beyaza büründü

Kaynak: İHA
İstanbul’da kar bekleyenlere müjde. Yağış başladı İstanbul beyaza büründü
İstanbul’a beklenen kar nihayet geldi. İstanbul'un yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı. Fatih, Kağıthane, Eyüpsultan, Silivri ve Çatalca'da kar yağışı caddeleri ve araçların üzerini beyaza bürüdü.

Meteotoroji'den gelen uyarılardan sonra İstanbul’un kar yağışı etkisini göstermeye başladı. Fatih, Kağıthane, Eyüpsultan, Silivri ve Çatalca'da başlayan kar yağışı yoları ve araçların üzerini beyaza bürüdü.

Bazı araçlar ilerlemekte zorluk yaşadı. Haliç Köprüsü'nde bazı araçlar yolda kaldı.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yaptığı uyarılardan sonra akşam saatlerinde bazı ilçelerin yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı.

Özellikle kentin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı Silivri'de Çatalca'da, Haliç kıyısında ve Fatih'te de etkisini gösterdi. Kar yağışının tüm Avrupa yakasında etkili olacağı da öngörülmekte.

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Silivri'nin yüksek kesimlerinde adeta lapa lapa kar yağdı, her yer beyaza büründü.

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Silivri Belediyesi’nin duyurusunda, toplam 25 araç ve 150 personelin kar yağışı sebebiyle görevde olacağı bildirildi.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından öğle saatlerinde yapılan duyuruda İstanbul'da beklenen yağışların bu akşam saatleri itibarıyla başlayacağı beklentisini açıklamıştı.

Açıklamada ayrıca yağışın genellikle yağmur ve karla karışık yağmur, kuzey kesimlerde karla karışık yağmur ve orta kuvvette kar, yükseklerde ise kuvvetli kar şeklinde olacağı belirtilmişti.

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AKOM'un tahmininde yağışların, salı sabah saatlerine dek kuzey yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına, kuzey kesimlerde yer yer kuvvetli kar şeklinde olacağı öngörülüyor.

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